Європейська відповідь OpenAI: Mistral презентувала нові моделі ШІ та уклала угоду з HSBC

Французький стартап Mistral, який вважається головною надією Європи у сфері штучного інтелекту, у вівторок представив оновлену лінійку своїх моделей. Цей крок є частиною стратегії компанії, спрямованої на утримання позицій у конкурентній боротьбі зі світовими гігантами — Google, OpenAI та китайською DeepSeek. Реліз відбувся лише через день після оголошення про велике комерційне партнерство з банком HSBC. Про це повідомляє CNBC.

Що показала Mistral

Компанія анонсувала одразу два продукти, орієнтовані на різні сегменти ринку:

Mistral 3 (велика модель): Розробники називають її «найкращою у світі мультимодальною та багатомовною моделлю з відкритими вагами». Вона спроєктована для складних корпоративних завдань, наукових досліджень та роботи інтелектуальних асистентів.

Ministral 3 (мала модель): Компактна версія, яку можна інтегрувати в дрони, автомобілі, робототехніку, а також ноутбуки та смартфони.

«Наступна глава ШІ — це не просто більше, це розумніше, швидше і відкритіше», — заявили в компанії, додавши, що Mistral 3 встановлює новий стандарт глобальної доступності технології.

Особливістю малої моделі Ministral 3 є її ефективність: вона здатна працювати на одному графічному процесорі (GPU), що знижує витрати на експлуатацію та прискорює обробку даних. Це робить її ідеальним рішенням для пристроїв, які не мають постійного доступу до інтернету.

Фінансова міць та зіркові інвестори

Заснована лише у 2023 році, Mistral демонструє стрімке зростання капіталізації. У вересні стартап залучив 1,7 мільярда євро, досягнувши оцінки вартості в 11,7 мільярда євро.

Серед інвесторів — еліта світового технологічного бізнесу:

ASML: нідерландський виробник обладнання для чіпів вклав левову частку раунду — 1,3 млрд євро.

Nvidia та Microsoft: американські техногіганти також підтримали французький проєкт.

Andreessen Horowitz: один із найвпливовіших венчурних фондів Кремнієвої долини.

Комерціалізація та конкуренція

Запуск нових моделей відбувається на тлі спроб Mistral виправдати свою високу оцінку реальними прибутками. У понеділок компанія оголосила про угоду з HSBC: банк використовуватиме французький ШІ для фінансового аналізу та перекладів.

Попри успіхи, фінансові ресурси Mistral все ще поступаються американським конкурентам, які активно заходять на європейський ринок.

Для порівняння:

Anthropic у вересні залучив $13 млрд при оцінці в $183 млрд.

OpenAI у жовтні проводила угоди з оцінкою бізнесу в $500 млрд.

Обидва американські конкуренти вже анонсували відкриття нових офісів у Європі у 2025 році.

Що таке моделі з «відкритими вагами» (Open-weight)

Mistral акцентує на тому, що їхня модель є open-weight. Це ключова відмінність від OpenAI або Google. Моделі на кшталт GPT-4 є закритими (closed source): ви можете користуватися ними тільки через інтернет (API), ви не бачите їхнього коду і не можете запустити на своєму сервері. Моделі з відкритими вагами (як Mistral) дозволяють розробникам завантажити «мозок» нейромережі та запустити його на власному обладнанні. Це критично важливо для банків (як HSBC) та оборонних підприємств, які не можуть передавати конфіденційні дані на сервери в США. Вони отримують повний контроль над даними та приватністю.

Чому це важливо

Реліз Mistral доводить, що Європа не збирається здаватися в перегонах штучного інтелекту і покладатися виключно на американські технології. Підтримка з боку ASML (найдорожчої технологічної компанії Європи) свідчить про формування потужного європейського альянсу для захисту «цифрового суверенітету».