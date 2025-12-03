Які податки і як мають сплачувати блогери

Блогінг вже став прибутковим бізнесом, що неминуче привертає увагу контролюючих органів. Справа блогера Олександра Слобоженка, який отримав підозру в ухиленні від сплати понад 200 млн. грн. податків, став сигналом для всієї індустрії: навіть якщо твій контент розважальний, держава сприйматиме його серйозно.

Податкові органи дедалі активніше контролюють фінансові потоки контент-мейкерів, особливо тих, хто отримує виплати з-за кордону через платформи на кшталт YouTube, Patreon, Payoneer чи TikTok Creator Fund. Про особливості оподаткуваня блогерів «Мінфіну» розповіла адвокат юридичної фірми «Василь Кісіль і партнери» Наталія Мисник.

Чим насправді ризикують блогери, ігноруючи податки

Порушення податкового законодавства для блогерів може мати цілком відчутні наслідки: обшуки у помешканнях, арешт дорогих автомобілів та майна, а також оголошення підозри за кримінальними статтями.

Найчастіше це:

ч. 3 ст. 212 ККУ — ухилення від сплати податків у великих розмірах;

ч. 1 ст. 209 ККУ — легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом.

За такими обвинуваченнями передбачено до шести років позбавлення волі, заборону на підприємницьку діяльність строком до двох років і навіть конфіскацію майна.

У лютому 2025 року Бюро економічної безпеки оголосило підозру маловідомому you-tube блогеру з Київщини в ухиленні від сплати 5 млн. грн. податків. За версією слідства, він заробляв на рекламі, отримував оплату й переводив ці кошти в криптовалюту через сервіси, які не потрапляють до податкової звітності.

У вересні того ж року детективи БЕБ повідомили про підозру столичній інстаграм-блогерці — за ухилення від сплати податків на 11 млн. грн. Слідство встановило, що протягом п’яти років вона заробляла на рекламі в соцмережах, але не декларувала ці доходи. Обидва кримінальні провадження відкрили на основі матеріалів фінансового моніторингу.

Ці кейси добре демонструють: податкові ризики стосуються не лише зірок із мільйонними аудиторіями, але і менш медійних блогерів. І часто для старту кримінального провадження достатньо лише даних про рух коштів — без проведення податкової перевірки.

За таких умов вибір для блогера очевидний: один раз впорядкувати свою діяльність значно дешевше, ніж потім пояснювати походження грошей у банківській виписці.

YouTube-дохід і українські податки

Тривалий час блогери були переконані, що не повинні сплачувати податки в Україні. Аргумент був таким: у правилах YouTube зазначено, що виплати від глядачів класифікуються як роялті та оподатковуються за законодавством США.

Це породило популярний міф: якщо дохід уже оподатковується за кордоном, то українські податкові зобов’язання автоматично зникають. Однак в індивідуальній податковій консультації (від 20.05.2025 р. № 2779/ІПК/99−00−24−03−03) Державна податкова служба офіційно уточнила позицію: виплати в межах партнерської програми YouTube — це не роялті. Вони є винагородою за розміщення реклами або частиною доходу від підписки YouTube Premium. Тобто фактично — це оплата за рекламні послуги, що підлягає оподаткуванню в Україні.

Виплати від YouTube включаються до доходу підприємця та оподатковуються за правилами спрощеної системи. Це стосується випадків, коли контент прямо або опосередковано рекламує товар/послугу, що пов’язана з діяльністю ФОП.

Якщо зв’язку з підприємницькою діяльністю немає (наприклад, реклама самої платформи You Tube), то дохід вважається іноземним доходом фізичної особи і оподатковується за загальною ставкою:

18% ПДФО та 5% військовий збір.

Багато блогерів вважали, що донати, отримані на рахунок ФОП, — це підприємницький дохід. Проте податкова спростувала і це.

У листі ДПС (від 16.10.2025 р. № 1140/2/99−00−21−03−02−02) зазначено: донати не є доходом ФОП, адже вони не пов’язані з виробництвом товарів, наданням послуг чи виконанням робіт. Тому вони не включаються до бази єдиного податку. Але це не звільняє від оподаткування: донати класифікуються як дохід фізичної особи і також оподатковуються за загальними ставками (18% ПДФО + 5% військовий збір).

3 варіанти офіційного оформлення доходів для контентмейкерів

З метою оптимізації оподаткування та роботи з платформами, українські контентмейкери сьогодні можуть обрати одну з трьох легальних моделей діяльності:

працювати як звичайна фізична особа;

зареєструвати ФОП на 2 групі;

оформити ФОП на 3 групі.

Працюючи як звичайна фізична особа, блогер має сплатити 23% від загального доходу: 18% податку з доходів фізичних осіб і 5% військового збору.

Єдиним плюсом такої моделі є те, що податкова декларація подається лише раз на рік.

Але через високу ставку цей шлях зазвичай найдорожчий та найменш вигідний для інфлюенсерів. Загалом такий варіант може підходити для початківців, які здійснюють разові інтеграції, отримують нерегулярні доходи, або для блогерів, які отримують кошти лише через YouTube спонсорство та PayPal.

Для блогерів, які працюють на спрощеній системі оподаткування, 2-га група ФОП залишається одним із найпопулярніших варіантів легалізації доходів. Основна причина — фіксовані щомісячні платежі та зрозумілі правила взаємодії з клієнтами.

ФОП 2-ї групи передбачає сплату трьох основних внесків щомісяця: єдиний податок — приблизно 1 600 грн; військовий збір — 800 грн; єдиний соціальний внесок — 1 760 грн.

У сукупності блогеру необхідно відраховувати близько 4 160 грн щомісяця, що за рік становить приблизно 50 тисяч гривень. Незалежно від рівня фактичного доходу сума не змінюється, що робить цю систему зручною для тих, хто отримує стабільні виплати.

Разом із тим існують певні обмеження. Річний ліміт доходу для ФОП 2-ї групи становить 6 672 000 грн. Крім того, законом визначено коло контрагентів, з якими може співпрацювати підприємець цієї групи: фізичні особи, ФОП на єдиному податку та українські ТОВ, що працюють на спрощеній системі.

Для більшості блогерів цей формат підходить у випадках, коли вони працюють із локальними брендами, просувають власні цифрові продукти або пропонують послуги українській аудиторії. Однак, якщо діяльність пов’язана з міжнародними платформами чи великими корпораціями, зазвичай більш доцільним є перехід на 3-ю групу ФОП.

Для ФОП 3 групи діє інша модель: держава отримує 6% від доходу за квартал (5% єдиного податку та 1% військового збору). ЄСВ залишається фіксованим — 1 760 грн на місяць. Такий формат зазвичай обирають блогери, які працюють з великими брендами чи отримують виплати з іноземних сервісів. На відміну від 2-ї групи, де дозволено співпрацю лише з фізичними особами, ФОПами-єдинниками та українськими ТОВ на спрощеній системі, 3-тя група не має таких обмежень.

Тому якщо блогер отримує регулярні перекази з-за кордону або планує масштабувати співпрацю з міжнародними рекламодавцями, саме ФОП 3-ї групи стає найбільш гнучким та безпечним рішенням.

КВЕДи для YouTube-діяльності

Щоб мінімізувати ризики під час податкових перевірок та забезпечити законність отриманих доходів, блогерам і контент-мейкерам доцільно зареєструвати широкий перелік КВЕДів, що охоплюють рекламну, інформаційну, медійну, творчу та IT-діяльність.

Рекомендовані КВЕДи для блогерів та креаторів можуть бути такими.

Загальні для всіх блогерів:

73.11 — Рекламні агентства (рекомендується як основний КВЕД)

73.12 — Посередництво в розміщенні реклами

Якщо блогер займається створенням контенту та креативною діяльністю:

59.11 — Виробництво кіно- та відеофільмів

59.12 -Післявиробнича діяльність (монтаж, обробка)

74.20 — Діяльність у сфері фотографії

Якщо основний вид діяльності — інформаційні або консультаційні послуги:

63.12 — Веб-портали

63.11 — Оброблення даних і розміщення інформації

63.99 — Надання інших інформаційних послуг

62.02 — Консультування з питань інформатизації

74.90 — Інша професійна діяльність

63.91 — Діяльність інформаційних агентств

Якщо діяльність повʼязана з продажем товарів (мерч, аксесуари, книги):

47.91 — Роздрібна торгівля через інтернет

Податковий кодекс України не обмежує кількість додаткових видів економічної діяльності, тому підприємець може вказати всі напрямки, пов’язані зі своєю роботою. Однак, якщо під час перевірки податкова виявить, що блогер отримував дохід за діяльність, яка не відповідає зареєстрованим КВЕДам, може позбавити спрощеної системи оподаткування і донарахувати податки за загальною ставкою.

Висновок

Щоб монетизація контенту працювала без зайвих ризиків, блогеру необхідно вибудувати чітку податкову й організаційну модель.

Почніть із коректних КВЕДів. Вони мають точно відображати ваші напрями роботи — від контентного виробництва та інформаційних послуг до продажу товарів чи цифрових продуктів.

Оберіть систему оподаткування. Для більшості блогерів оптимальними залишаються 2-га та 3-тя групи ФОП — як більш передбачувані, економні й масштабовані рішення.

Переконайтеся, що операційна модель узгоджена з юридичною. Невідповідність КВЕДів доходам, некоректний облік виплат від платформ чи робота з нерезидентами без урахування нюансів ключові джерела фінансових ризиків.

І нарешті, професійна консультація — це інвестиція, а не витрата. Вона допоможе сформувати правильну конфігурацію діяльності, уникнути зайвих помилок і зосередитися на розвитку та масштабуванні.