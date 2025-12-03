Японія б'є рекорди: дохідність облігацій злетіла до історичного максимуму, погрожуючи глобальним ринкам

Ринок державного боргу Японії демонструє безпрецедентну волатильність. Дохідність довгострокових облігацій країни досягла історичних максимумів на тлі зростання ставок інвесторів на те, що Банк Японії (BOJ) незабаром посилить монетарну політику. Ця ситуація викликає занепокоєння у світових інвесторів, оскільки може суттєво змінити потоки капіталу на глобальній арені. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Історичні рекорди та інфляція

У вівторок дохідність японських державних облігацій продовжила зростання:

30-річні облігації: дохідність зросла на 2 базисні пункти до 3,410%, встановивши новий історичний рекорд.

20-річні облігації: дохідність досягла 2,905%, що є найвищим показником з червня 1999 року.

Головним драйвером цих змін стала інфляція. Індекс споживчих цін у Токіо (який вважається випереджаючим індикатором для всієї країни) у листопаді зріс на 2,8%, що стабільно перевищує цільовий показник Центробанку у 2%.

Олії у вогонь підлив голова Банку Японії Кадзуо Уеда, який у понеділок заявив, що регулятор «ретельно обговорить» можливість підвищення ставки на найближчому засіданні 18−19 грудня.

Глобальний ефект доміно

Поки Федеральна резервна система США та ЄЦБ знижують ставки, Японія рухається у протилежному напрямку. Це робить японські активи привабливішими для місцевих інвесторів.

Світові ринки побоюються, що великі японські пенсійні фонди та страховики, які традиційно купували боргові зобов'язання США та Європи заради вищої дохідності, тепер почнуть повертати капітал додому.

Цей страх вже вплинув на американський ринок: дохідність 10-річних казначейських облігацій США зросла до 4,095%, хоча ще в середині минулого тижня вона була нижче 4%.

«Ринок закладає підвищення ставки на 22 базисних пункти на грудневому засіданні, порівняно з 15 базисними пунктами наприкінці минулого тижня», — зазначив Стюарт Рітсон, старший стратег з процентних ставок у BNZ.

Загроза для біткоїна та акцій

Під загрозою опинилася популярна стратегія Carry Trade (коли інвестори беруть дешеві кредити в єні, щоб купити ризикові активи). Очікування зростання ставок у Японії вже вдарило по таких активах, як біткоїн, який пережив різке падіння в понеділок.

Економісти Capital Economics прогнозують подальше зростання дохідності:

«Оскільки BOJ продовжує цикл посилення, ми очікуємо, що дохідність 10-річних JGB зросте з 1,88% зараз до 2,5% протягом наступних кількох років».

Чому японські інвестори — це «кити» світового ринку

Щоб зрозуміти масштаб загрози, варто знати, що Японія є найбільшим у світі власником державного боргу США. Японські інвестори тримають американські облігації (Treasuries) на суму понад 1,1 трильйона доларів. Якщо дохідність облігацій у самій Японії стане достатньо високою (наприклад, 3,4% гарантованого доходу в «рідній» валюті без валютних ризиків), японським фондам стане невигідно купувати борг США. Якщо вони перестануть купувати або почнуть продавати американські папери, уряду США доведеться підвищувати ставки, щоб залучити інших покупців. Це зробить кредити (іпотеку, автокредити) дорожчими для американців і всього світу.