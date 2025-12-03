Японія б'є рекорди: дохідність облігацій злетіла до історичного максимуму, погрожуючи глобальним ринкам

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
3 грудня 2025, 11:37

Японія б'є рекорди: дохідність облігацій злетіла до історичного максимуму, погрожуючи глобальним ринкам

Ринок державного боргу Японії демонструє безпрецедентну волатильність. Дохідність довгострокових облігацій країни досягла історичних максимумів на тлі зростання ставок інвесторів на те, що Банк Японії (BOJ) незабаром посилить монетарну політику. Ця ситуація викликає занепокоєння у світових інвесторів, оскільки може суттєво змінити потоки капіталу на глобальній арені. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Ринок державного боргу Японії демонструє безпрецедентну волатильність.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Історичні рекорди та інфляція

У вівторок дохідність японських державних облігацій продовжила зростання:

  • 30-річні облігації: дохідність зросла на 2 базисні пункти до 3,410%, встановивши новий історичний рекорд.
  • 20-річні облігації: дохідність досягла 2,905%, що є найвищим показником з червня 1999 року.

Головним драйвером цих змін стала інфляція. Індекс споживчих цін у Токіо (який вважається випереджаючим індикатором для всієї країни) у листопаді зріс на 2,8%, що стабільно перевищує цільовий показник Центробанку у 2%.

Олії у вогонь підлив голова Банку Японії Кадзуо Уеда, який у понеділок заявив, що регулятор «ретельно обговорить» можливість підвищення ставки на найближчому засіданні 18−19 грудня.

Глобальний ефект доміно

Поки Федеральна резервна система США та ЄЦБ знижують ставки, Японія рухається у протилежному напрямку. Це робить японські активи привабливішими для місцевих інвесторів.

Світові ринки побоюються, що великі японські пенсійні фонди та страховики, які традиційно купували боргові зобов'язання США та Європи заради вищої дохідності, тепер почнуть повертати капітал додому.

Цей страх вже вплинув на американський ринок: дохідність 10-річних казначейських облігацій США зросла до 4,095%, хоча ще в середині минулого тижня вона була нижче 4%.

«Ринок закладає підвищення ставки на 22 базисних пункти на грудневому засіданні, порівняно з 15 базисними пунктами наприкінці минулого тижня», — зазначив Стюарт Рітсон, старший стратег з процентних ставок у BNZ.

Загроза для біткоїна та акцій

Під загрозою опинилася популярна стратегія Carry Trade (коли інвестори беруть дешеві кредити в єні, щоб купити ризикові активи). Очікування зростання ставок у Японії вже вдарило по таких активах, як біткоїн, який пережив різке падіння в понеділок.

Економісти Capital Economics прогнозують подальше зростання дохідності:

«Оскільки BOJ продовжує цикл посилення, ми очікуємо, що дохідність 10-річних JGB зросте з 1,88% зараз до 2,5% протягом наступних кількох років».

Чому японські інвестори — це «кити» світового ринку

Щоб зрозуміти масштаб загрози, варто знати, що Японія є найбільшим у світі власником державного боргу США. Японські інвестори тримають американські облігації (Treasuries) на суму понад 1,1 трильйона доларів. Якщо дохідність облігацій у самій Японії стане достатньо високою (наприклад, 3,4% гарантованого доходу в «рідній» валюті без валютних ризиків), японським фондам стане невигідно купувати борг США. Якщо вони перестануть купувати або почнуть продавати американські папери, уряду США доведеться підвищувати ставки, щоб залучити інших покупців. Це зробить кредити (іпотеку, автокредити) дорожчими для американців і всього світу.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
+30
zephyr
zephyr
3 грудня 2025, 12:49
#
Трэмп: ща нагнём японцев. A few moments later: ладно, ладно, не надо так глубоко.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами