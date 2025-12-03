У минулому місяці за рахунок десяти найпопулярніших моделей було сформовано 35% українського ринку нових легковиків, повідомляє Укравтопром.
3 грудня 2025, 10:10
Український авторинок: десять моделей сформували третину продажів нових авто
Хто в десятці
В десятку бестселерів в черговий раз потрапили лише кросовери. Титул лідера ринку у листопаді зміг повернути собі RENAULT Duster.
Топ-10 нових легковиків
- RENAULT Duster — 494 од.;
- BYD Leopard 3 — 385 од.;
- TOYOTA RAV-4 — 318 од.;
- VOLKSWAGEN ID.UNYX — 298 од.;
- BYD Song Plus — 289 од.;
- TOYOTA Land Cruiser Prado — 240 од.;
- HYUNDAI Tucson — 227 од.;
- ZEEKR 7X — 221 од.;
- BYD Sea Lion 06 — 220 од.;
- SKODA Kodiaq — 204 од.
