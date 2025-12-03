Український авторинок: десять моделей сформували третину продажів нових авто

У минулому місяці за рахунок десяти найпопулярніших моделей було сформовано 35% українського ринку нових легковиків, повідомляє Укравтопром.

Хто в десятці

В десятку бестселерів в черговий раз потрапили лише кросовери. Титул лідера ринку у листопаді зміг повернути собі RENAULT Duster.

Топ-10 нових легковиків