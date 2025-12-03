Ціни на нафту котяться донизу на тлі мирних переговорів щодо України

Ціни на нафту в середу знизилися на азійських торгах після втрат на попередній сесії, оскільки ринки зважували наслідки переговорів на високому рівні між США та росією щодо припинення війни в Україні. Про це пише Investing.com.

Як змінилися ціни

Станом на 22:05 за східним часом (03:05 за Гринвічем) ф'ючерси на нафту Brent, термін погашення яких закінчується в лютому, впали на 0,3% до 62,24 долара за барель, тоді як ф'ючерси на сиру нафту West Texas Intermediate (WTI) також впали на 0,3% до 58,44 долара за барель.

Обидва контракти у вівторок знизилися більш ніж на 1%.

Трейдери оцінюють переговори між США та росією щодо мирного врегулювання ситуації в Україні.

П'ятигодинна зустріч у Кремлі

П'ятигодинна зустріч у Кремлі між президентом росії Володимиром Путіним та посланцями США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером завершилася після півночі, але, за словами Кремля, жодного компромісу щодо можливої ​​мирної угоди для України досягнуто не було.

Кремлівський радник Юрій Ушаков назвав переговори «конструктивними», але зазначив, що ключові розбіжності, особливо щодо територіальних питань, таких як доля Донбасу, залишаються головним каменем спотикання.