НБУ у листопаді перерахував на потреби оборони майже 12,2 мільярда гривень

З початку повномасштабного вторгнення зі спецрахунку, відкритого Національним банком України на потреби оборони, перераховано понад 96,7 млрд грн, із них у листопаді — майже 12,2 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба НБУ .

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Скільки надійшло коштів

«Загалом із початку повномасштабного вторгнення зі спецрахунку на потреби оборони Національний банк перерахував майже 96,7 млрд грн, у листопаді 2025 року — майже 12,2 млрд грн», — йдеться у повідомленні.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення на спецрахунок надійшло майже 126,8 млрд грн в еквіваленті.

Звідки надходили кошти

Кошти переказували як громадяни та підприємства України, так і міжнародна спільнота (зокрема із США, Великої Британії, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Польщі, Швейцарії, Норвегії, Австралії, Франції, Канади, Болгарії, Гонконгу та ще багатьох країн світу).

Із-за кордону в іноземній валюті (долари США, євро, фунти стерлінгів, канадські долари, юані женьміньбі, єни, швейцарські франки, злоті, австралійські долари) надійшло майже 105,2 млрд грн в еквіваленті.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення зі спецрахунку на потреби оборони Національний банк перерахував майже 96,7 млрд грн, у листопаді 2025 року — майже 12,2 млрд грн.