2 грудня 2025, 19:16

Prada придбала Versace за €1,3 млрд після провалу американської угоди

Італійська модна група Prada Group оголосила про успішне завершення поглинання свого меншого конкурента — легендарного модного дому Versace. Угода, яка оцінюється приблизно в 1,3 мільярда євро (1,51 млрд доларів), стала можливою після того, як попередні плани продажу бренду американським інвесторам були заблоковані регуляторами. Про це повідомляє Reuters 2 грудня.

Італійська модна група Prada Group оголосила про успішне завершення поглинання свого меншого конкурента — легендарного модного дому Versace.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Довгі заручини та зміна власника

Prada викупила бренд у американського холдингу Capri Holdings. Лоренцо Бертеллі, син власників Prada Міуччі Пради та Патріціо Бертеллі, який стане виконавчим головою Versace, зізнався, що компанія полювала на цей актив роками.

За його словами, переговори велися ще під час пандемії COVID-19, задовго до того, як Capri спробувала продати бізнес іншій американській групі — Tapestry.

«Коли та угода зірвалася через антимонопольні питання, ми повернулися і спробували прискорити процес. Це було те, над чим ми працювали довгий час», — зазначив Лоренцо Бертеллі.

Він підкреслив, що Versace відповідає двом ключовим критеріям для Prada: угода не несе надмірних фінансових ризиків, а сам бренд має колосальну впізнаваність у світі, що робить інвестицію виправданою.

Нова структура та зміна епох

Приєднання Versace до портфеля групи, де вже є флагманський бренд Prada та молодіжний Miu Miu, знаменує різку зміну стратегії компанії. Тепер під одним дахом опинилися стримана інтелектуальна естетика Prada та сміливий, гламурний стиль Versace.

Угода також підтверджує кінець цілої епохи в дизайні:

  • Ще в березні, за кілька тижнів до оголошення угоди, Донателла Версаче залишила посаду креативного директора, яку обіймала майже 30 років після смерті брата Джанні.
  • Її місце зайняв Даріо Вітале, який раніше був дизайн-директором у Miu Miu.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
