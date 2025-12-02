Multi від Мінфін
2 грудня 2025, 17:50

Ukrainian ERP Forum 2025 прискорює цифровий прорив та масштабування компаній

Ukrainian ERP Forum 2025 знову збирає провідних гравців ринку, щоб обговорити перспективи автоматизації та масштабування бізнесу в Україні. Форум об'єднує керівників компаній, фахівців із ERP-систем та представників технологічного сектору для аналізу трендів цифрової трансформації, обміну практичним досвідом та презентації інноваційних рішень, які підвищують ефективність й прозорість бізнес-процесів.

Ukrainian ERP Forum 2025 знову збирає провідних гравців ринку, щоб обговорити перспективи автоматизації та масштабування бізнесу в Україні.

Цьогоріч у рамках ERP Forum заплановано серію дискусійних панелей, присвячених ключовим темам цифрової трансформації:

  • «Як українським бізнесам не програти гонку ШІ у автоматизаціях» — обговорення актуальних викликів, зокрема ризику відставання через застарілі системи, парадоксу експорту українських ШІ-рішень, балансу між безпекою та інноваціями, а також кадрових обмежень.

  • «Автоматизація MilTech-компаній в Україні» — вплив технологій на прозорість і швидкість операцій, пріоритети для compliance та кіберзахисту виробничих систем, підготовка до масштабування замовлень.

  • «Кіберщит України: як позбутися російського софту та забезпечити стійкість бізнес-процесів» — практичні стратегії захисту, інтеграція безпечних рішень та підтримка безперервності роботи критичних систем. У дискусії беруть участь Molfar Intelligence Firm, Наукова асоціація кібербезпеки України (SCSA) та IT Ukraine Association (проєкт «Ворожий софт»).

Генеральний партнер Ukrainian ERP Forum 2025 Своє.ІТ презентує експозицію українських рішень для автоматизації бізнесу. Учасники зможуть побачити реальні кейси інтеграції ERP, інструменти оптимізації операцій та можливості управління процесами, а також поспілкуватися з розробниками ПЗ.

Серед золотих партнерів буде представлена D5 — українська ERP-платформа нового покоління, створена для комплексного управління бізнесом у режимі реального часу, яка об'єднує управлінський облік, документообіг і податкову звітність в єдиній хмарній системі. ToDo та Self-ERP, також золоті партнери ERP Forum, продемонструють кейси та сучасні практики роботи з ERP та обліковими системами, надаючи учасникам можливість ознайомитися з передовими підходами до управління підприємством.

Серед ключових спікерів форуму — Андрій Длігач, доктор економічних наук, із доповіддю«Стратегія цифрового прориву: як масштабувати бізнес у 2026. Ключові фактори успіху»; Марія Шевчук, керівниця IT Ukraine Association; а також Михайло Пацан, підприємець, інвестор із понад 18-річним досвідом, з перзентацією «Штучний інтелект в автоматизації бізнес-процесів».

Ukrainian ERP Forum 2025 — це шанс для українських команд отримати практичні інсайти, ознайомитися з передовими технологіями та обговорити головні виклики цифрової трансформації.

Для читачів Minfin20 доступний спеціальний промокод на знижку — Minfin20, що робить участь у форумі ще більш доступною.

Джерело: Мінфін
