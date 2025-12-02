Multi від Мінфін
2 грудня 2025, 17:10

Ціни в ЄС зростають швидше за очікування: інфляція в листопаді — 2,2%

Споживчі ціни у єврозоні зросли у листопаді на 2,2% у річному вираженні, перевищивши цільовий показник ЄЦБ третій місяць поспіль. Орієнтир регулятора складає 2%. Фактичне значення виявилося і більшим за консенсус-прогноз Reuters, який передбачав збереження темпів зростання цін на рівні 2,1%.

Споживчі ціни у єврозоні зросли у листопаді на 2,2% у річному вираженні, перевищивши цільовий показник ЄЦБ третій місяць поспіль.

Як змінилися ціни

Інфляція у сфері послуг прискорилася з 3,4% у жовтні до 3,5% і досягла найвищого рівня із квітня. При цьому зниження цін на енергоносії у листопаді сповільнилося з 0,9 до 0,5%.

Річна інфляція в найбільшій економіці валютного блоку, Німеччини, підскочила з 2,3% у жовтні до 2,6% у листопаді — це вище за очікування ринку.

В Іспанії зростання цін, навпаки, сповільнилося з 3,2 до 3,1%, а в Нідерландах — з 3% до 2,6%.

Інфляція у Франції та Італії залишилася значно нижчою за таргети ЄЦБ — 0,8% і 1,1% відповідно.

Рішення ЄЦБ щодо ставки

На завершальному засіданні 18 грудня ЄЦБ, як очікується, збереже базову процентну ставку на рівні 2%, зазначає Financial Times.

У період із середини 2024 по середину 2025 року регулятор вже провів вісім раундів пом'якшення, скоротивши вартість запозичень удвічі. На останніх трьох зустрічах ставка не змінювалась.

Глава ЄЦБ Крістін Лагард минулого тижня заявила, що «відсоткові ставки, на яких ми зупинилися на останніх засіданнях, встановлені коректно».

Однак дискусії про зниження можуть відновитися з новою силою на початку 2026 року, якщо інфляція опуститься нижче за цільовий рівень на тлі падіння вартості енергоносіїв, що триває, попереджає Reuters.

