2 грудня 2025, 16:20

У США знайшли найбільше у світі родовище літію вартістю $1,5 трильйона

Під давнім вулканічним кратером на кордоні Невади й Орегону у США виявили величезне родовище глини, багатої на літій. Науковці вважають, що цей ландшафт може містити достатньо літію, щоб впливати на глобальний ринок акумуляторів протягом десятиліть. Про це повідомляє Tom's Hardware.

У США знайшли найбільше у світі родовище літію вартістю $1,5 трильйона
Фото: freepik.com

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Цей гігантський кратер, утворений внаслідок обвалу магматичної камери близько 16 мільйонів років тому, за оцінками, може містити від 20 до 40 мільйонів метричних тонн літієнасиченої глини.

За поточною ринковою вартістю, це родовище оцінюється у $1,5 трильйона і здатне забезпечувати потреби світової індустрії літієвих батарей (для гаджетів, електромобілів та систем зберігання енергії, як-от Powerwall) протягом десятиліть, що надає йому стратегічного значення для США.

Як утворилося гігантське родовище

Вчені пояснюють, що формування родовища відбулося у кілька етапів:

  • Кілька мільйонів років тому супервулкан, що простягався на 45 км з півночі на південь та 35 км зі сходу на захід, вивергся, після чого його магматична камера обвалилася, утворивши великий кратер (кальдеру).
  • На дні кальдери охололи товсті шари гарячого попелу. Згодом там утворилося озеро, яке протягом еонів збирало вулканічний попіл та мулові відкладення.
  • Тривала вулканічна активність: багаті на мінерали гідротермальні води піднімалися і осідали в озерних відкладеннях, створюючи високі концентрації літію.

Сьогодні, на місці колишнього озера, наприклад, у районі Thacker Pass, виявлено стофутові (близько 30 метрів) шари калієво-літієвої глини. Значна частина цієї високоякісної літієвої глини розташована близько до поверхні, що дозволить використовувати видобуток відкритим способом.

Стратегічне значення для США

Ця знахідка різко змінює стратегічний ландшафт для США, які з 1960-х років значною мірою покладалися лише на рудник Silver Peak у Неваді.

Аналітики прогнозують, що до 2040 року світовий попит на літій може зрости у 8 разів порівняно з видобутком 2022 року.

Комерційний видобуток у таких родовищах, як МакДермітт і, раніше відкрите, родовище у Південному Арканзасі (5,1−19 млн тонн), стає критично важливим для інтересів США.

Крім того, уроки, отримані під час дослідження супервулкана, можуть допомогти у відкритті багатьох інших покладів.

Майбутнє елемента

Попри постійний розвиток технологій акумуляторів і появу альтернатив — наприклад, натрій-іонних акумуляторів, що базуються на більш поширених елементах, — вони поки що поступаються літій-іонним за енергетичною щільністю та довговічністю. Тож літій, найімовірніше, залишатиметься ключовим варіантом у найближчі роки. Це лише підсилює значення нової американської знахідки.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
