Укрпошта виставляє на продаж автопарк минулої епохи

Укрпошта виставляє на ProZorro.Продажі 716 машин від раритетів до рекордсменів пробігу, кожна з яких несе свою історію мільйонів кілометрів. Про це йдеться у повідомленні компанії.

Як продаватимуть авто

Розпродаж структурований за принципом «один регіон — один лот»: у середньому кожна область передає на торги по три десятки машин. Найбільше техніки назбиралося в Хмельницькому регіоні — 73 одиниці.

Найменше в Донецькому, де до аукціону потраплять лише чотири автівки. Уся ця географія — зріз того, як десятиліттями працювала пошта в кожному куточку країни.

Які лоти є

У переліку лотів справжня технічна антологія. Найстаріший учасник торгів, ГАЗ-52 1979 року з Полтавщини, виглядає як привіт із часу, коли листи писали тільки на папері й чекали на них тижнями.

Наймолодший Citroën Berlingo 2021 року після ДТП, що встиг проїхати лише 2 тисячі кілометрів. Усього 28 машин належать до епохи до 1991 року, а 654 це моделі радянського чи російського виробництва: ГАЗи, УАЗи, ВАЗи, КАМАЗи та інші, які роками були непомітним фундаментом поштової логістики.

Є і свої легенди витривалості. Volvo FH 12 із Києва пройшов 2,9 мільйона кілометрів — це майже чотири дороги до Місяця і назад. Середній пробіг усіх авто становить близько 470 тисяч кілометрів, а фізичний знос сягає 96%. Це транспорт, який тримався більше на характері, ніж на техніці, і саме тому кожен лот має власний шарм.