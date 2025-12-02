Multi від Мінфін
2 грудня 2025, 15:23

«Сміховинно переоцінена»: Майкл Бьюррі прогнозує проблеми для акціонерів Tesla через гігантський бонус Маска

Легендарний інвестор Майкл Бьюррі, відомий завдяки фільму «Гра на пониження» (The Big Short), виступив із різкою критикою поточної ринкової вартості компанії Tesla. На його думку, капіталізація автовиробника є невиправдано завищеною, а рекордний компенсаційний пакет Ілона Маска лише погіршить ситуацію для звичайних інвесторів через розмивання їхніх часток. Про це пише Reuters.

Легендарний інвестор Майкл Бьюррі, відомий завдяки фільму «Гра на пониження» (The Big Short), виступив із різкою критикою поточної ринкової вартості компанії Tesla.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Математика розмивання капіталу

У своєму бюлетені на платформі Substack Бьюррі навів тривожну статистику для тримачів акцій Tesla. За його підрахунками, компанія щороку «розмиває» частку своїх акціонерів приблизно на 3,6%. Це відбувається через практику виплати винагород співробітникам у вигляді акцій. При цьому Tesla не проводить зворотного викупу акцій, щоб компенсувати цей ефект.

Ситуацію ускладнює новина про потенційну виплату Ілону Маску компенсаційного пакета, який оцінюється в 1 трильйон доларів.

«З останніми новинами про пакет виплат Ілона Маска в 1 трильйон доларів розмивання, безсумнівно, продовжиться. Ринкова капіталізація Tesla сьогодні сміховинно переоцінена, і це триває вже довгий час», — попередив Бьюррі.

Наразі ринкова вартість Tesla становить 1,35 трлн доларів. План виплат Маску може додати до обігу десятки мільйонів нових акцій, якщо компанія досягне певних фінансових показників.

Еволюція обіцянок: від авто до роботів

Бьюррі також розкритикував постійну зміну наративів навколо бізнесу Tesla, які підтримують високу ціну акцій. Він зауважив, що фанати бренду («культ Ілона») змінюють фокус уваги щоразу, коли на горизонті з'являються конкуренти.

«Як примітка: культ Ілона ставив усе на електромобілі, доки не з’явилася конкуренція; потім усе на автономне водіння, доки не з’явилася конкуренція; а тепер ставить усе на роботів — доки не з’явиться конкуренція», — іронізує інвестор.

Варто зазначити, що це не перша атака Бьюррі на компанію Маска. У 2021 році його хедж-фонд Scion Asset Management відкрив коротку позицію проти Tesla на суму близько 530 мільйонів доларів, але згодом закрив її.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
