В Apple реорганізовують ШІ-підрозділ на тлі рекордних цін на акції

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
2 грудня 2025, 14:57

В Apple реорганізовують ШІ-підрозділ на тлі рекордних цін на акції

Apple розпочинає масштабну реструктуризацію свого підрозділу штучного інтелекту, намагаючись подолати відставання від конкурентів у ключовій технології. Компанія оголосила про відставку старшого віцепрезидента зі стратегії ШІ Джона Джаннандреа, чию каденцію пов'язують із труднощами та невдачами корпорації у цій сфері. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Apple розпочинає масштабну реструктуризацію свого підрозділу штучного інтелекту, намагаючись подолати відставання від конкурентів у ключовій технології.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Зміни на верхівці: хто йде і хто приходить

Джон Джаннандреа, який підпорядковувався безпосередньо Тіму Куку, залишає свою посаду. Його обов'язки будуть розподілені між іншими топменеджерами, відповідальними за розробку програмного забезпечення, сервіси та операційну діяльність. 60-річний Джаннандреа залишатиметься в компанії у ролі радника до своєї остаточної пенсії наступної весни.

На його місце, хоча й рангом нижче (на посаду віцепрезидента), приходить Амар Субраманья. Це знакова фігура в індустрії: раніше він допомагав керувати розробкою чат-бота Gemini в Google, а до переходу в Apple працював у Microsoft. Субраманья підпорядковуватиметься Крейгу Федерігі, головному віцепрезиденту з розробки ПЗ.

Визнання поразки: чому змінюють команду

Реорганізація є фактичним визнанням того, що стратегія розвитку власного ШІ зазнала невдачі. Apple не змогла вчасно випустити низку функцій, анонсованих ще у 2024 році.

Головним розчаруванням стала Siri. Через 14 років після запуску голосовий асистент все ще здатен виконувати лише базові, одноразові запити, тоді як конкуренти пропонують чат-ботів, здатних вести людські діалоги та вирішувати складні завдання.

За даними джерел, зараз Apple тестує версію Gemini від Google для інтеграції в наступну версію Siri. Це свідчить про те, що компанія не змогла створити власний конкурентний продукт і змушена покладатися на технології суперника.

Втім, акції компанії зросли до історичного максимуму ($283). Цьому сприяють вдалі продажі останнього iPhone.

Весь ринок інвестицій України — в одному каталозі. Порівнюйте та обирайте проєкти на InvestMarket від «Мінфін»

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами