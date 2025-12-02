В Apple реорганізовують ШІ-підрозділ на тлі рекордних цін на акції

Apple розпочинає масштабну реструктуризацію свого підрозділу штучного інтелекту, намагаючись подолати відставання від конкурентів у ключовій технології. Компанія оголосила про відставку старшого віцепрезидента зі стратегії ШІ Джона Джаннандреа, чию каденцію пов'язують із труднощами та невдачами корпорації у цій сфері. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Зміни на верхівці: хто йде і хто приходить

Джон Джаннандреа, який підпорядковувався безпосередньо Тіму Куку, залишає свою посаду. Його обов'язки будуть розподілені між іншими топменеджерами, відповідальними за розробку програмного забезпечення, сервіси та операційну діяльність. 60-річний Джаннандреа залишатиметься в компанії у ролі радника до своєї остаточної пенсії наступної весни.

На його місце, хоча й рангом нижче (на посаду віцепрезидента), приходить Амар Субраманья. Це знакова фігура в індустрії: раніше він допомагав керувати розробкою чат-бота Gemini в Google, а до переходу в Apple працював у Microsoft. Субраманья підпорядковуватиметься Крейгу Федерігі, головному віцепрезиденту з розробки ПЗ.

Визнання поразки: чому змінюють команду

Реорганізація є фактичним визнанням того, що стратегія розвитку власного ШІ зазнала невдачі. Apple не змогла вчасно випустити низку функцій, анонсованих ще у 2024 році.

Головним розчаруванням стала Siri. Через 14 років після запуску голосовий асистент все ще здатен виконувати лише базові, одноразові запити, тоді як конкуренти пропонують чат-ботів, здатних вести людські діалоги та вирішувати складні завдання.

За даними джерел, зараз Apple тестує версію Gemini від Google для інтеграції в наступну версію Siri. Це свідчить про те, що компанія не змогла створити власний конкурентний продукт і змушена покладатися на технології суперника.

Втім, акції компанії зросли до історичного максимуму ($283). Цьому сприяють вдалі продажі останнього iPhone.