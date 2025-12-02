Небанківський фінсектор демонструє зростання кредитування, лізингу та страхових послуг — НБУ

Національний банк України (НБУ) опублікував Огляд небанківського фінансового сектору за ІІІ квартал, який свідчить про відновлення та зростання ключових сегментів ринку. Зокрема, помітно збільшилися обсяги страхових послуг, факторингу, лізингу та кредитування.

Активи та стабілізація ринку

Загальні обсяги активів небанківських фінансових установ (НБФУ) збільшилися порівняно з попереднім кварталом. Активи страховиків та ломбардів продовжили зростати, тоді як фінансові компанії стабілізували свої показники після падіння у ІІ кварталі. Незважаючи на це, частка НБФУ під наглядом НБУ в активах усього фінсектору залишається на історично низькому рівні — 8,9%.

Страховики: Драйвери зростання

Сегмент страховиків продемонстрував найсильнішу динаміку:

Активи ризикових страховиків зросли на 10% квартал до кварталу та на 31% у річному вимірі.

Страховики життя показали зростання активів на 3% та 15% відповідно.

Зростання премій для ризикових страховиків (+9% кв/кв) забезпечено страхуванням транспортних засобів та здоров’я. Для life-страховиків (+12% кв/кв) — продуктами накопичувального страхування життя.

«Усі страховики дотримувалися вимог до капіталу платоспроможності (SCR) та мінімального капіталу (MCR), тобто за рік вони цілком адаптувалися до оновлених вимог», — йдеться у повідомленні.

Фінкомпанії та ломбарди: Нові максимуми

Фінансові компанії та ломбарди також відзначилися позитивними результатами:

Нові кредити бізнесу від фінкомпаній досягли найвищого рівня за весь період повномасштабної війни.

Роздрібний сегмент демонструє стабільно високий обсяг нових кредитів п’ять кварталів поспіль.

Факторинг (фінансування дебіторської заборгованості) зростає четвертий квартал поспіль.

Ломбарди наростили обсяги активів, зокрема нових кредитів під заставу, та збільшили прибуток.

Лише одна фінкомпанія (що знаходиться в процесі приєднання до іншої) не виконувала вимоги до мінімального розміру власного капіталу.

Кредитні спілки

Зазначається, що триває скорочення кількості кредитних спілок, здебільшого через відкликання ліцензій у порушників нормативів. Водночас обсяг нових споживчих кредитів зріс, а частка простроченої заборгованості, довшої ніж 90 днів, знизилася до 25%. Усі спілки дотримуються нормативу достатності регулятивного капіталу Н1.

Перспективи: Посилення регулювання

З січня 2026 року страховики почнуть формувати технічні резерви за оновленою методикою, а фінкомпанії виконуватимуть оновлені пруденційні вимоги. Додаткові вимоги чекають на значимі компанії, перелік яких буде оприлюднений до лютого 2026 року.