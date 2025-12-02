Небанківський фінсектор демонструє зростання кредитування, лізингу та страхових послуг — НБУ

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
2 грудня 2025, 14:36

Небанківський фінсектор демонструє зростання кредитування, лізингу та страхових послуг — НБУ

Національний банк України (НБУ) опублікував Огляд небанківського фінансового сектору за ІІІ квартал, який свідчить про відновлення та зростання ключових сегментів ринку. Зокрема, помітно збільшилися обсяги страхових послуг, факторингу, лізингу та кредитування.

Небанківський фінсектор демонструє зростання кредитування, лізингу та страхових послуг — НБУ
Фото: НБУ

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Активи та стабілізація ринку

Загальні обсяги активів небанківських фінансових установ (НБФУ) збільшилися порівняно з попереднім кварталом. Активи страховиків та ломбардів продовжили зростати, тоді як фінансові компанії стабілізували свої показники після падіння у ІІ кварталі. Незважаючи на це, частка НБФУ під наглядом НБУ в активах усього фінсектору залишається на історично низькому рівні — 8,9%.

Страховики: Драйвери зростання

Сегмент страховиків продемонстрував найсильнішу динаміку:

  • Активи ризикових страховиків зросли на 10% квартал до кварталу та на 31% у річному вимірі.
  • Страховики життя показали зростання активів на 3% та 15% відповідно.

Зростання премій для ризикових страховиків (+9% кв/кв) забезпечено страхуванням транспортних засобів та здоров’я. Для life-страховиків (+12% кв/кв) — продуктами накопичувального страхування життя.

«Усі страховики дотримувалися вимог до капіталу платоспроможності (SCR) та мінімального капіталу (MCR), тобто за рік вони цілком адаптувалися до оновлених вимог», — йдеться у повідомленні.

Фінкомпанії та ломбарди: Нові максимуми

Фінансові компанії та ломбарди також відзначилися позитивними результатами:

  • Нові кредити бізнесу від фінкомпаній досягли найвищого рівня за весь період повномасштабної війни.
  • Роздрібний сегмент демонструє стабільно високий обсяг нових кредитів п’ять кварталів поспіль.
  • Факторинг (фінансування дебіторської заборгованості) зростає четвертий квартал поспіль.
  • Ломбарди наростили обсяги активів, зокрема нових кредитів під заставу, та збільшили прибуток.

Лише одна фінкомпанія (що знаходиться в процесі приєднання до іншої) не виконувала вимоги до мінімального розміру власного капіталу.

Кредитні спілки

Зазначається, що триває скорочення кількості кредитних спілок, здебільшого через відкликання ліцензій у порушників нормативів. Водночас обсяг нових споживчих кредитів зріс, а частка простроченої заборгованості, довшої ніж 90 днів, знизилася до 25%. Усі спілки дотримуються нормативу достатності регулятивного капіталу Н1.

Перспективи: Посилення регулювання

З січня 2026 року страховики почнуть формувати технічні резерви за оновленою методикою, а фінкомпанії виконуватимуть оновлені пруденційні вимоги. Додаткові вимоги чекають на значимі компанії, перелік яких буде оприлюднений до лютого 2026 року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами