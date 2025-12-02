Акції Bayer злетіли на 17-річний максимум

Німецький фармацевтичний та агрохімічний гігант Bayer пережив найкращий день на фондовому ринку з 2008 року. Акції компанії підскочили на 15% після того, як адміністрація президента США несподівано виступила на боці корпорації у багаторічній судовій війні щодо гербіциду Roundup. Про це повідомляє MarketWatch 2 грудня.

Що сталося в суді

Ключовим драйвером зростання стала заява Генерального прокурора США Джона Сауера. Він підтримав прохання Bayer до Верховного суду США обмежити кількість позовів, у яких стверджується, що пестицид Roundup викликає рак.

Юридична суть суперечки зводиться до питання пріоритету законів: чи може федеральне правило про інсектициди скасовувати закони окремих штатів, на яких базуються позови постраждалих.

Реакція ринку та аналітиків

Інвестори сприйняли цю новину як сигнал до купівлі. Акції Bayer (тікер BAYN) зросли більш ніж на 4 євро, досягнувши позначки €34,75. Це найбільший відсотковий приріст за одну торгову сесію з 28 жовтня 2008 року.

Аналітики Jefferies вважають, що втручання адміністрації Трампа допоможе Bayer остаточно закрити питання з судовими позовами до кінця 2026 року. Це звільнить величезні ресурси компанії: лише у третьому кварталі Bayer зарезервував 6,5 мільярда євро на покриття поточних та майбутніх судових витрат.