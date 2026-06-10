Скільки годин на тиждень працюють у Європі: свіжа статистика

Різниця у тривалості робочого тижня між країнами Європи залишається помітною і сягає 10 годин. Про це повідомляє видання Euronews Business з посиланням на останні дані Євростату. Аналіз підтверджує: кількість робочих годин прямо залежить від структури місцевої економіки та місцевих традицій.

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Де працюють найдовше

Середній показник по Євросоюзу становить 35,9 години на тиждень. Однак якщо дивитися на весь європейський регіон, включаючи країни, що не входять до ЄС, картина виглядає інакше:

Туреччина: абсолютний лідер із показником 42,4 години.

Балканські країни: Боснія і Герцеговина (40,9 год.), Сербія (40,6 год.) та Північна Македонія (39,5 год.) також демонструють високі показники.

Греція (39,6 год.) та Болгарія (38,7 год.) залишаються лідерами за кількістю робочих годин серед країн-членів Євросоюзу.

Експерти наголошують, що таке навантаження часто пов'язане з особливостями місцевого ринку: працівники мають менше можливостей впливати на умови праці, а низька продуктивність у певних секторах компенсується збільшенням кількості робочих годин.

Де працюють найменше

На іншому полюсі знаходяться країни, де робочий тиждень виглядає більш «легким»:

Нідерланди: тут зафіксовано найкоротший показник у Європі — 31,9 години.

Німеччина, Данія та Норвегія: показують ідентичний результат — 33,9 години.

Австрія (34,0 год.), Бельгія (34,3 год.) та Фінляндія (34,7 год.) доповнюють список країн, де люди в середньому працюють менше ніж 35 годин на тиждень.

Цікаво, що в Німеччині, найбільшій економіці ЄС, люди працюють помітно менше, ніж у Франції (35,6 год.), Італії (36,1 год.) або Іспанії (36,3 год.). На думку професора Девіда Спенсера з Університету Лідса, це наслідок розвиненої культури колективних договорів, які дозволяють працівникам ефективно захищати право на скорочений графік.

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Що визначає кількість робочих годин?

Відмінності між країнами складаються з кількох важливих факторів.

У першу чергу, ключову роль відіграє структура економіки: у країнах із високою часткою аграрного сектору або виробництва середня кількість годин за верстатом чи в полі неминуче вища, ніж там, де більшу частину ВВП створюють IT-компанії та сфера послуг.

Багато чого залежить і від того, як люди розподіляють свій час.

У Нідерландах дуже популярна часткова зайнятість, тому середній час роботи там помітно нижчий. І навпаки, самозайняті люди часто проводять у справах значно більше часу, ніж офісні наймані працівники, через необхідність постійно контролювати процеси. Не варто забувати й про відмінності у розподілі обов'язків: керівники та фахівці високої ланки в усіх країнах статистично витрачають на роботу більше часу, ніж адміністративний персонал.

Зрештою, коротка робочий тиждень у розвинених країнах — це результат того, наскільки ефективно і гнучко налаштована місцева економіка.

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