В Україні запустили нову програму підтримки для ветеранів, які вимушено покинули свої домівки. Відтепер житловий ваучер можна оформити у Дії — сертифікат на 2 млн грн. Його можна використати для купівлі готового житла, інвестиції в новобудову або оформлення іпотеки. Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.
2 грудня 2025, 9:37
У «Дії» стартувала держпрограма для ветеранів: житловий ваучер до 2 мільйонів гривень
Хто може подати заяву
Подавайте заяву з 1 грудня, якщо:
- маєте статус ВПО;
- маєте статус УБД або ОІВВ — як за АТО/ООС, так і після повномасштабного вторгнення;
- зареєстроване місце проживання на ТОТ;
- не користуєтеся державним житлом.
- проживаєте та не маєте житла на підконтрольній території (за винятком випадків непогашеної іпотеки або житла в зоні активних бойових дій);
- не отримували компенсацій у єВідновленні за знищене житло й не подавали заяв на інші житлові програми;
Умови не мати житла й не отримувати допомоги від держави поширюються на дружину чи чоловіка і дітей.
Ваучер не замінює компенсації за зруйноване житло. Подати заяву можна без наявності майна чи скасування права власності на ТОТ.
Як оформити
Оформлюйте заяву через застосунок Дія в розділі Сервіси — Послуги для ВПО — Заява про житловий ваучер.
«Кошти надходитимуть безготівково — одразу продавцю або банку. Це гарантує прозорість і цільове використання. Ваучери можна об'єднати, якщо в родині кілька ветеранів-ВПО. Про старт виплат повідомимо згодом», — підсумував Федоров.
Джерело: Мінфін
