У «Дії» стартувала держпрограма для ветеранів: житловий ваучер до 2 мільйонів гривень

В Україні запустили нову програму підтримки для ветеранів, які вимушено покинули свої домівки. Відтепер житловий ваучер можна оформити у Дії — сертифікат на 2 млн грн. Його можна використати для купівлі готового житла, інвестиції в новобудову або оформлення іпотеки. Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Хто може подати заяву

Подавайте заяву з 1 грудня, якщо:

маєте статус ВПО;

маєте статус УБД або ОІВВ — як за АТО/ООС, так і після повномасштабного вторгнення;

зареєстроване місце проживання на ТОТ;

не користуєтеся державним житлом.

проживаєте та не маєте житла на підконтрольній території (за винятком випадків непогашеної іпотеки або житла в зоні активних бойових дій);

не отримували компенсацій у єВідновленні за знищене житло й не подавали заяв на інші житлові програми;

Умови не мати житла й не отримувати допомоги від держави поширюються на дружину чи чоловіка і дітей.

Ваучер не замінює компенсації за зруйноване житло. Подати заяву можна без наявності майна чи скасування права власності на ТОТ.

Як оформити

Оформлюйте заяву через застосунок Дія в розділі Сервіси — Послуги для ВПО — Заява про житловий ваучер.

«Кошти надходитимуть безготівково — одразу продавцю або банку. Це гарантує прозорість і цільове використання. Ваучери можна об'єднати, якщо в родині кілька ветеранів-ВПО. Про старт виплат повідомимо згодом», — підсумував Федоров.