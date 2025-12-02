Погашення кредитів 2025: ФГВФО отримав від позичальників 31,33 млн грн у жовтні

У жовтні 2025 року позичальники банків, що перебувають в управлінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, за програмами реструктуризації кредитів погасили 31,33 млн грн. З цих коштів 7,1 млн грн — надходження від погашення іпотечних кредитів фізосіб, йдеться у повідомленні Фонду.

Що дає реструктуризація кредитів

«Реструктуризація кредитів — це дієвий механізм, який дозволяє позичальникам уникнути продажу боргу третім особам і виконати свої боргові зобов’язання на зручних умовах, а банкам у ліквідації — отримати реальні надходження для розрахунку з кредиторами. З 2022 року надходження за реструктуризованими кредитами вже сягнули майже 1,4 млрд грн. Це підтверджує: цивілізоване врегулювання заборгованості працює ефективно як для позичальників, так і для Фонду. І саме його все частіше обирають боржники банків в управлінні Фонду», — зазначила директорка Департаменту ліквідації банків Фонду Тетяна Старцева.

На сьогодні понад 98% суб'єктів господарювання-позичальників банків, які звернулись до банку-кредитора, що ліквідується Фондом, щодо реструктуризації кредиту, отримали позитивне рішення.

З них понад 93% виконують умови погашення боргу.

Спрощені умови для фізосіб

Зазначимо, що для позичальників-фізичних осіб на період воєнного стану діють спрощені умови погашення кредитів. Строк дії таких умов продовжено до 31 серпня 2026 року.

Для позичальників-фізичних осіб застосовується 0,001% річних та 1 копійка комісії за умови, що боржник погашає від 10 тис. грн на місяць для іпотечних кредитів, 1 тис. грн — для інших кредитів (окрім карткових кредитів на понад 100 тис. грн — для таких кредитів погашення має становити 5 тис. грн на місяць).

Позичальник може повністю погасити кредит на прийнятних умовах протягом періоду ліквідації банку.

Якщо кредитна заборгованість не погашається у повному обсязі протягом строку ліквідації банку, то залишок заборгованості за реструктуризованими кредитами продається в останню чергу.

Для приєднання фізичних осіб до програми реструктуризації фізична особа-позичальник має подати до банку заяву про приєднання до Умов погашення заборгованості та здійснити платіж у погашення заборгованості за кредитним договором у визначеному порядку.

Умови для ФОпів

Для юросіб та ФОП з серпня 2023 року діють рекомендовані умови реструктуризації, що передбачають: перший внесок у розмірі 5%, щомісячну амортизацію та повне погашення заборгованості за основною сумою, а також процентів і комісій протягом процедури ліквідації.

На період реструктуризації проценти за користування кредитом встановлюються залежно від періоду реструктуризації та сплачуються щомісячно. Чим довший строк погашення боргу, тим більша ставка: менш як 18 місяців — ставка 0,1% річних, 19−24 місяці — 3%, більше двох років — 5%.

Період реструктуризації встановлюється згідно з клопотанням клієнта, але повне погашення має відбутись не пізніше ніж за пів року до завершення процедури ліквідації.

Юридичним особам і ФОП, які мають кредит у банку, що ліквідується, потрібно звернутись до банку-кредитора для консультації щодо необхідного пакету документів і подальшого плану дій для проведення реструктуризації.