Скільки заробила Україна на IT-експорті у жовтні: динаміка та суми

У жовтні цьогоріч обсяг IT-експорту збільшився на 1,6% і становив $566 мільйонів. Українській економіці це принесло на $9 мільйонів більше у порівнянні з вереснем. Про це пише Львівський Кластер з посиланням на дані НБУ .

Як змінилися показники

Показники на 6,4% або ж $34 мільйони більші порівняно з жовтнем 2024 року.

Загалом за 10 місяців поточного року сукупна експортна виручка ІТ-послуг склала $5,4 мільярда. Це на 2,2% більше ніж за аналогічний період у 2024 році, що у доларовому еквіваленті складає $118 мільйонів.

Позитивна динаміка в галузі

«Вже другий місяць поспіль ми спостерігаємо позитивну динаміку у галузі. Жовтень став другим найкращим місяцем цього року, поступившись лише квітню. За підсумками 2024 року експорт ІТ-послуг становив $6,45 млрд при загальному обороті сектору $7,48 млрд. Наразі, за нашими прогнозами, 2025 рік має завершитися щонайменше на рівні минулорічного експорту. А якщо нинішня позитивна динаміка зберігатиметься, можемо очікувати на зростання показників — від 1% до 2%.

Що стосується 2026 року, робити точні розрахунки поки що недоцільно: оцінювати динаміку має сенс після перших місяців, коли стане зрозумілішим загальний тренд, включно з сезонними коливаннями та ключовими макропоказниками. Тож базовий прогноз на 2026 рік — обережно нейтральний: експорт ІТ-послуг, ймовірно, залишиться на поточному рівні без різких коливань, доки не стануть зрозумілішими зовнішній регуляторний фон і ранні ринкові тенденції нового року", — зауважує Степан Веселовський, CEO Львівського ІТ Кластера.