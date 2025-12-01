Нацбанк запускає в обіг 54 мільйони монет, присвячених кожній області України

Національний банк України оголосив про старт амбітної нумізматичної програми. Регулятор започаткував нову серію обігових пам’ятних монет, головною темою якої стала єдність держави, її неподільність та адміністративно-територіальний устрій. Офіційна презентація перетворилася на масштабну публічну дискусію за участі вищого керівництва країни. Про це повідомляє Національний банк України 1 грудня.