Національний банк України оголосив про старт амбітної нумізматичної програми. Регулятор започаткував нову серію обігових пам’ятних монет, головною темою якої стала єдність держави, її неподільність та адміністративно-територіальний устрій. Офіційна презентація перетворилася на масштабну публічну дискусію за участі вищого керівництва країни. Про це повідомляє Національний банк України 1 грудня.
1 грудня 2025, 19:47
Нацбанк запускає в обіг 54 мільйони монет, присвячених кожній області України
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Символізм дати та стратегія на два роки
Захід відбувся у знакову дату — річницю Всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 року, коли народ підтвердив Акт проголошення незалежності. В обговоренні взяли участь голова НБУ Андрій Пишний, спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук та перша віцепрем'єрка Юлія Свириденко.
Плани регулятора масштабні:
- Тривалість: випуск серії триватиме упродовж наступних двох років.
- Охоплення: монети будуть присвячені кожній області України.
- Тираж: загалом в обіг введуть 54 мільйони монет.
Чим відрізняються обігові пам'ятні монети
Важливо розрізняти типи монет, які випускає НБУ.
- Інвестиційні та колекційні монети: Виготовляються з дорогоцінних металів (золото, срібло) або нейзильберу, мають високу якість карбування (пруф) і продаються значно дорожче за номінал. Вони цікаві колекціонерам і не потрапляють у каси магазинів.
- Обігові пам'ятні монети: Це монети (зазвичай номіналом 10 гривень), які вільно ходять в обігу. Ними можна розрахуватися в супермаркеті чи маршрутці. Вони виготовляються зі сплаву на основі цинку з нікелевим покриттям. Нова серія належить саме до другої категорії. Це означає, що кожен українець зможе отримати таку монету на решту в магазині, що перетворює її на масовий інформаційний носій, а не просто експонат для нумізматів.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі