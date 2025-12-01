Multi від Мінфін
1 грудня 2025, 19:21

Інфляція «з'їла» долар до кількох центів за останні 100 років: інфографіка

Купівельна спроможність долара США зазнала драматичного падіння протягом останнього століття. За даними Федеральної резервної системи, долар сьогодні коштує лише кілька центів порівняно з його вартістю у 1913 році. Графік, що ілюструє цю тенденцію, наочно демонструє, як інфляція та зростання грошової маси знецінили головну світову валюту. Про це повідомляє Visual Capitalist.

Купівельна спроможність долара США зазнала драматичного падіння протягом останнього століття.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Хроніка падіння: від воєн до нафтових криз

Аналіз даних показує, що найрізкіші обвали вартості долара збігалися з глобальними потрясінням.

  • Світові війни: Перша та Друга світові війни змусили уряд США друкувати величезну кількість грошей для фінансування військових витрат, що призвело до стрімкого зростання цін.
  • Нафтовий шок 1970-х: Різке подорожчання енергоносіїв спровокувало глобальну інфляцію, яка завдала ще одного потужного удару по купівельній спроможності американської валюти.

Чим нижчим стає індекс купівельної спроможності, тим менше товарів і послуг можна придбати за ту саму суму грошей.

Від золота до друкарського верстата

Переломним моментом в історії долара став 1971 рік. Тоді президент Річард Ніксон скасував золотий стандарт — систему, за якої вартість долара була прив'язана до золота.

Причиною такого кроку стало те, що США випустили в обіг більше паперових грошей, ніж мали золотих запасів для їх забезпечення. Іноземні держави почали активно вимагати обміну своїх доларових резервів на реальне золото, що загрожувало спустошенням американської скарбниці.

Відмова від золотого стандарту розв'язала руки політикам. Вони отримали гнучкість в управлінні економікою, але водночас це спростило процес створення нових грошей. Як наслідок, грошова маса (показник M2, що включає готівку та депозити) почала зростати значно швидше за реальну економіку, що стало паливом для довгострокової інфляції.

Чому це важливо

Ця візуалізація руйнує міф про те, що «зберігати в доларах» — це надійна стратегія на десятиліття. Хоча долар стабільніший за гривню, він так само схильний до інфляції.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
invaderzim8
invaderzim8
1 грудня 2025, 19:54
#
Да, напугали инфляцией 70х, особенно тех кто пережил обвал гривны в 90х и 2008 м
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 18 незареєстрованих відвідувачів.
