1 грудня 2025, 18:49

Трамп звільнив організатора фінансової піраміди на $1,6 млрд через кілька днів після ув'язнення

Президент США Дональд Трамп викликав хвилю обурення, помилувавши Девіда Джентіле, колишнього генерального директора інвестиційної компанії GPB Capital. Скандальність ситуації полягає в тому, що Джентіле, засуджений за організацію масштабної шахрайської схеми на 1,6 мільярда доларів, провів у в'язниці менше ніж два тижні. Про це повідомляє Newsweek 1 грудня.

Президент США Дональд Трамп викликав хвилю обурення, помилувавши Девіда Джентіле, колишнього генерального директора інвестиційної компанії GPB Capital.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

В'язниця на 7 днів

Девід Джентіле розпочав відбування свого семирічного терміну у федеральній в'язниці 14 листопада 2025 року. Однак уже в середу, 26 листопада, він вийшов на волю завдяки президентському рішенню про пом'якшення вироку.

У серпні 2024 року суд визнав його винним в обмані понад 10 000 інвесторів. Міністерство юстиції США охарактеризувало діяльність його компанії як класичну «схему Понці» (фінансову піраміду).

Жертви — вчителі та ветерани, гроші — на Ferrari

Прокурори довели, що GPB Capital залучала кошти під обіцянки високих прибутків, але фактично виплачувала дивіденди старим інвесторам за рахунок грошей нових вкладників. Серед ошуканих виявилися тисячі звичайних американців: вчителі, медсестри, багато з яких втратили пенсійні заощадження.

Водночас керівництво компанії витрачало гроші на розкішне життя:

  • Приватні літаки.
  • Оренда елітних автомобілів.
  • Купівля Ferrari за $355 000 для особистого користування Джентіле.
  • Святкування 50-річчя Джентіле, яке коштувало інвесторам майже $30 000.

Аргументи Білого дому та реакція

Представник адміністрації Трампа заявив, що прокурори помилково назвали бізнес «пірамідою». Аргумент захисту будується на тому, що у 2015 році компанія нібито попереджала інвесторів у документах, що їхній капітал може бути використаний для виплат дивідендів іншим.

Рішення президента викликало шквал критики. Опоненти вказують на подвійні стандарти правосуддя.

«Трамп депортує афганця, який живе в США, якщо його звинуватять у крадіжці 1000 доларів. Але він звільняє білого чоловіка, засудженого за крадіжку 1,6 мільярда доларів у американських громадян, щоб той міг скоювати нові злочини», — написав конгресмен-демократ Шон Кастен.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
