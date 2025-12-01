Multi від Мінфін
1 грудня 2025, 17:13

Росія готується до першого продажу облігацій у юанях

Міністерство фінансів Росії оголосило про старт першого в історії продажу суверенних облігацій, номінованих у китайських юанях. Цей крок дозволить Москві залучити критично необхідну готівку, а Пекіну — розширити використання своєї валюти на міжнародній арені. Збір заявок на купівлю цінних паперів розпочнеться 2 грудня. Про це повідомляє Bloomberg.

Міністерство фінансів Росії оголосило про старт першого в історії продажу суверенних облігацій, номінованих у китайських юанях.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі розміщення

Росія, яка через санкції втратила доступ до ринків капіталу в доларах та євро, запропонує інвесторам два транші облігацій, які торгуватимуться на внутрішньому ринку:

  • Короткострокові (3,2 року): очікувана дохідність (купон) 6,25−6,5%.
  • Довгострокові (7,5 років): дохідність обмежена на рівні 7,5%.

Це рішення є логічним наслідком торговельного дисбалансу. Російські експортери накопичили величезні обсяги юанів через профіцит торгівлі з Китаєм, але мають обмежені можливості для їх інвестування всередині країни. Облігації стануть інструментом для «паркування» цієї ліквідності.

Політичний підтекст: удар по долару?

Експерти розглядають цю подію не просто як позику грошей, а як стратегічний маневр у глобальній фінансовій війні.

«З довгострокової перспективи випуск Росією суверенних облігацій у юанях стимулює структурне зрушення в тренді дедоларизації», — зазначила Хелена Фанг, аналітик China Chengxin International Credit Rating Co.

Для Китаю це перемога в боротьбі за статус юаня як глобальної резервної валюти. Цього року іноземні уряди (Угорщина, Індонезія, ОАЕ) вже залучили рекордні 13 мільярдів юанів через подібні інструменти.

Виклики та перспективи

Ідея випуску боргу в юанях обговорювалася в РФ ще з 2015 року, після перших санкцій за анексію Криму. Однак реалізувати її вдалося лише через 10 років, коли повномасштабна війна в Україні та ізоляція від Заходу не залишили Москві іншого вибору.

Для російського бізнесу поява державних облігацій у юанях створить необхідний орієнтир (бенчмарк) для оцінки вартості власних корпоративних запозичень у китайській валюті.

Економісти прогнозують, що приклад Росії можуть наслідувати й інші країни Глобального Півдня. Вже відомо про плани Казахстану, Кенії, Словенії та Пакистану залучати кошти в юанях.

Чому це важливо

Для світової економіки це сигнал про формування альтернативного фінансового блоку, де долар США втрачає свою монополію. Хоча юань поки що займає лише 8,5% у торговельних розрахунках (проти гегемонії долара), динаміка його зростання вражає.

Для України це означає, що санкційний тиск на Росію змушує її шукати нові канали фінансування війни. Перехід на юань дозволяє Кремлю частково обходити західні фінансові обмеження, але водночас робить російську економіку критично залежною від політичної волі Китаю.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
