«Коньяк» перейменовують у «бренді»: чому українські виробники змінюють назву напою

З 1 січня 2026 року на полицях українських магазинів зникне продукція вітчизняного виробництва під маркуванням «коньяк». Згідно з міжнародними зобов'язаннями перед Європейським Союзом, українські винороби мають перекваліфікувати свої міцні напої на «бренді». Про це повідомляє Forbes.ua.

Монополія на назву: вимога Євросоюзу

Зміна назв не є раптовою забаганкою — це пряма вимога Угоди про асоціацію з ЄС. Україна взяла на себе зобов'язання відмовитися від використання захищеного географічного зазначення «коньяк» (Cognac).

Причина юридична: право використовувати цю назву мають виключно виробники з однойменного регіону у Франції. Торгова марка зарезервована за Національним міжпрофесійним бюро Коньяку.

Для українського бізнесу було виділено перехідний період тривалістю 10 років, який завершується 1 січня 2026 року. Ще у 2016 році після проведених опитувань було вирішено, що альтернативною назвою для української продукції стане «бренді».

Реакція ринку: від готовності до спротиву

Найбільші гравці ринку, серед яких «Винокурня Аккермана» (бренд Aznauri), «Одеський коньячний завод» (бренд Shustoff), «Шабо» та «Миколаївський коньячний завод» (Koblevo), по-різному реагують на наближення дедлайну.

Частина бізнесу скаржиться на несвоєчасність змін. Ілона Надводська, директорка «Винокурні Аккермана» (виробляє коньяк Aznauri), зазначає, що за 10 років компанія не встигла повноцінно адаптуватися.

«Не на часі було займатися цим питанням. Були інші завдання: як вижити бізнесу після втрат, знайти людей, закупити генератори», — пояснює Надводська.

Останні партії та плани на майбутнє

Інші виробники сприймають ребрендинг спокійніше. У компанії «Шато Чизай» заявили про повну готовність до переходу. Директор Дмитро Шелудько прогнозує продаж 150 000 пляшок коньяку та бренді у 2025 році з подальшим щорічним зростанням на 50 000 пляшок вже під новою назвою у 2026−2027 роках.

Холдинг Bayadera Group (бренди Koblevo, Metaxa, Saint Remy) називає процес переходу «довгим і складним», але неминучим.

«Ми на фінішній прямій із виробництвом останнього коньяку України під брендом Koblevo — лімітованої партії у 20 000 пляшок десятирічного напою», — розповів СЕО компанії Анатолій Корчинський.

Він підтвердив, що вся продукція, випущена з січня 2026 року, вже матиме назву «бренді».