«Коньяк» перейменовують у «бренді»: чому українські виробники змінюють назву напою

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
1 грудня 2025, 16:25

«Коньяк» перейменовують у «бренді»: чому українські виробники змінюють назву напою

З 1 січня 2026 року на полицях українських магазинів зникне продукція вітчизняного виробництва під маркуванням «коньяк». Згідно з міжнародними зобов'язаннями перед Європейським Союзом, українські винороби мають перекваліфікувати свої міцні напої на «бренді». Про це повідомляє Forbes.ua.

З 1 січня 2026 року на полицях українських магазинів зникне продукція вітчизняного виробництва під маркуванням «коньяк».

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Монополія на назву: вимога Євросоюзу

Зміна назв не є раптовою забаганкою — це пряма вимога Угоди про асоціацію з ЄС. Україна взяла на себе зобов'язання відмовитися від використання захищеного географічного зазначення «коньяк» (Cognac).

Причина юридична: право використовувати цю назву мають виключно виробники з однойменного регіону у Франції. Торгова марка зарезервована за Національним міжпрофесійним бюро Коньяку.

Для українського бізнесу було виділено перехідний період тривалістю 10 років, який завершується 1 січня 2026 року. Ще у 2016 році після проведених опитувань було вирішено, що альтернативною назвою для української продукції стане «бренді».

Реакція ринку: від готовності до спротиву

Найбільші гравці ринку, серед яких «Винокурня Аккермана» (бренд Aznauri), «Одеський коньячний завод» (бренд Shustoff), «Шабо» та «Миколаївський коньячний завод» (Koblevo), по-різному реагують на наближення дедлайну.

Частина бізнесу скаржиться на несвоєчасність змін. Ілона Надводська, директорка «Винокурні Аккермана» (виробляє коньяк Aznauri), зазначає, що за 10 років компанія не встигла повноцінно адаптуватися.

«Не на часі було займатися цим питанням. Були інші завдання: як вижити бізнесу після втрат, знайти людей, закупити генератори», — пояснює Надводська.

Останні партії та плани на майбутнє

Інші виробники сприймають ребрендинг спокійніше. У компанії «Шато Чизай» заявили про повну готовність до переходу. Директор Дмитро Шелудько прогнозує продаж 150 000 пляшок коньяку та бренді у 2025 році з подальшим щорічним зростанням на 50 000 пляшок вже під новою назвою у 2026−2027 роках.

Холдинг Bayadera Group (бренди Koblevo, Metaxa, Saint Remy) називає процес переходу «довгим і складним», але неминучим.

«Ми на фінішній прямій із виробництвом останнього коньяку України під брендом Koblevo — лімітованої партії у 20 000 пляшок десятирічного напою», — розповів СЕО компанії Анатолій Корчинський.

Він підтвердив, що вся продукція, випущена з січня 2026 року, вже матиме назву «бренді».

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 13 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами