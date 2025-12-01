Радник Трампа Девід Сакс лобіює інтереси друзів та свої інвестиції — NYT

У липні 2025 року Девід Сакс, один із головних технологічних чиновників адміністрації Дональда Трампа, організував масштабний форум у Вашингтоні. На сцені, поруч із президентом, який підписував укази на підтримку штучного інтелекту, стояли друзі та бізнес-партнери Сакса. Це був тріумф не лише для індустрії, а й для самого чиновника, чиї інтереси тісно переплелися з державною політикою. Про це пише The New York Times.

«Спеціальний працівник» із 700 інвестиціями

53-річний Девід Сакс займає унікальну позицію. Офіційно він є «спеціальним урядовим працівником» — неоплачуваним радником, який відповідає за політику щодо ШІ та криптовалют. Цей статус дозволяє йому впливати на рішення Білого дому, продовжуючи працювати венчурним інвестором у Кремнієвій долині.

Розслідування The New York Times виявило масштаб конфлікту інтересів:

Сакс має 708 інвестицій у технологічні компанії.

449 з них прямо або опосередковано пов'язані зі штучним інтелектом.

Хоча офіційно він позбувся частини активів, сотні компаній у його портфелі замасковані під «виробників софту», хоча фактично займаються ШІ (наприклад, Palantir).

Лобізм для Nvidia та друзів

Сакс став ключовим провідником інтересів Кремнієвої долини у Вашингтоні. Зокрема, він налагодив тісні стосунки з Дженсеном Хуангом, CEO компанії Nvidia.

Спільно вони переконали Трампа зняти обмеження на експорт американських чіпів, аргументуючи це тим, що заборони лише стимулюють Китай створювати власні технології. Результатом лобіювання стали конкретні рішення:

Угода на продаж 500 000 чіпів (переважно Nvidia) в ОАЕ, попри застереження служб безпеки щодо можливого витоку технологій у Китай.

Зняття заборони на прямий продаж чіпів у Китай після особистої зустрічі Сакса, Хуанга та Трампа в Овальному кабінеті.

Аналітики оцінюють, що ці рішення можуть принести Nvidia до $200 мільярдів додаткового доходу.

Криптозакон та особиста вигода

Сакс також активно просував GENIUS Act — закон, що регулює стейблкоїни. Після його ухвалення компанія BitGo, в якій фонд Сакса Craft Ventures володіє 7,8%, заявила про готовність до IPO. Вартість цієї частки оцінюється у понад $130 мільйонів.

Крім того, його державна посада допомогла популяризувати подкаст «All-In», який він веде з друзями-інвесторами. Виручка від продажу квитків на їхню конференцію зросла з 15 до 21 мільйона доларів за рік.

Хто такий Девід Сакс і «Мафія PayPal»

Девід Сакс — класичний представник так званої «Мафії PayPal». Це група колишніх співробітників платіжної системи, які після її продажу стали найвпливовішими інвесторами Долини. До цієї групи входять Ілон Маск (Tesla, SpaceX), Пітер Тіль (Palantir), Рід Хоффман (LinkedIn). Сакс відомий як засновник корпоративного месенджера Yammer (проданий Microsoft за $1,2 млрд) та венчурного фонду Craft Ventures. Його призначення в адміністрацію Трампа — це фактично прихід «Мафії PayPal» до влади, де вони намагаються переписати правила гри під свої бізнес-інтереси, просуваючи дерегуляцію та технологічну експансію США.

Чому це важливо

Діяльність Девіда Сакса демонструє нову реальність американської політики, де межа між державним управлінням та великим бізнесом стирається. З одного боку, його дії сприяють домінуванню американських технологій у світі (що вигідно економіці США). З іншого — ці рішення приймаються людиною, яка має прямий фінансовий інтерес у їхньому успіху, що створює безпрецедентний конфлікт інтересів.

Для інвесторів це сигнал: компанії з портфеля Сакса та його друзів (Nvidia, Palantir, Anduril, BitGo) мають потужний адміністративний ресурс і «зелене світло» від Білого дому, що робить їх привабливими для вкладень, попри етичні питання.