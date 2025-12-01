Multi від Мінфін
1 грудня 2025, 13:55

Світові ринки падають: інвестори тікають від ризику після заяв Банку Японії

Новий робочий тиждень на світових фінансових майданчиках розпочався із синхронного зниження ключових показників. Ф'ючерси на американські акції та міжнародні фондові індекси пішли донизу, тоді як дохідність облігацій зросла. Інвестори масово виводять кошти з ризикових активів, реагуючи на тривожні сигнали з Азії. Про це повідомляє The Wall Street Journal 1 грудня.

Новий робочий тиждень на світових фінансових майданчиках розпочався із синхронного зниження ключових показників.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Фактор Японії: кінець дешевих грошей?

Головним каталізатором зміни настроїв стали коментарі очільника Банку Японії Кадзуо Уеди. Він заявив, що регулятор має намір «ретельно обговорити» можливість підвищення відсоткової ставки на засіданні в середині грудня. Ця риторика посилила побоювання інвесторів, які й без того хвилювалися через потенційний вплив фіскальних стимулів у країні.

Реакція ринків була миттєвою:

  • Азія: Японський індекс Nikkei 225 обвалився на 1,9%. Найбільше постраждали акції виробників мікрочипів та сектор нерухомості. Дохідність 10-річних японських держоблігацій підскочила до 1,875% — найвищого рівня з червня 2008 року.
  • США: Ф'ючерси на індекси Nasdaq, S&P 500 та Dow Jones втратили від 0,4% до 0,6%.
  • Європа: Загальноєвропейський індекс Stoxx 600 знизився на 0,3%.

Криптовалюти та долар здають позиції

Відмова від ризику вдарила і по цифрових активах. Біткоїн не зміг втриматися на рівні відновлення вище $90 000 і впав до тижневого мінімуму. За даними LSEG, ціна криптовалюти знизилася на 5,1% до $86 544.

Американський долар також дещо послабився: індекс DXY впав на 0,1% до 99,371.

Сировина: золото сяє, нафта реагує на війну

На товарних ринках спостерігається інша динаміка — зростання цін.

Золото продовжує дорожчати на тлі слабшого долара та очікувань зниження ставок ФРС США. Ф'ючерси на золото в Нью-Йорку додали 0,5%, досягнувши $4 276,80 за тройську унцію, а спотова ціна зросла на 1,2%.

Нафта також пішла вгору. Ціна Brent зросла на 2% до $63,66 за барель, а WTI — на 2,2% до $59,85. На це вплинуло рішення країн ОПЕК+ залишити обсяги видобутку без змін, а також геополітична напруга. Зокрема, повідомляється про зупинку роботи чорноморського термінала Каспійського трубопровідного консорціуму (експортує нафту з Казахстану) через пошкодження внаслідок атаки українського дрона.

Тепер увага інвесторів перемикається на економічну статистику США: дані про виробничу активність (ISM) та звіт про зайнятість (ADP), які вийдуть цього тижня, можуть вплинути на подальші рішення Федеральної резервної системи.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
