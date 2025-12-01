Multi від Мінфін
1 грудня 2025, 11:14

У Швейцарії провалили голосування за податок у 50% на спадщину багатіїв

Швейцарські громадяни на загальнонаціональному референдумі рішуче відкинули ініціативу щодо запровадження драконівського податку на спадщину для надбагатих резидентів. Пропозиція, яка мала на меті вилучати половину статків мільйонерів при передачі у спадок, не знайшла підтримки в жодному кантоні країни. Про це повідомляє Bloomberg.

Швейцарські громадяни на загальнонаціональному референдумі рішуче відкинули ініціативу щодо запровадження драконівського податку на спадщину для надбагатих резидентів.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Результати голосування: розгромна поразка лівих

Згідно з офіційними даними, 78,3% виборців проголосували проти цієї ініціативи. Явка склала 43%.

Пропозиція, яку висунула група «Молоді соціалісти», передбачала введення 50% податку на будь-яку спадщину або дарування активів, вартість яких перевищує 50 мільйонів франків (близько 62 млн доларів). Отримані кошти планували спрямувати на боротьбу зі зміною клімату.

За підрахунками, податок торкнувся б лише близько 2 500 осіб — це найбагатші 0,03% населення Швейцарії.

Страх втратити «золотих гусей»

Головною причиною провалу ініціативи стала жорстка позиція уряду та бізнесу. Міністерка фінансів Карін Келлер-Зуттер назвала ідею «ризикованим фіскальним експериментом».

«Такий податок вивів би нашу податкову систему з рівноваги та зашкодив би привабливості Швейцарії», — заявила вона.

Влада та підприємці попереджали: якщо закон ухвалять, багатії просто покинуть країну. Наприклад, Петер Шпулер, головний акціонер машинобудівного гіганта Stadler Rail, публічно заявив, що емігрує в разі позитивного голосування, оскільки сплата такого податку змусила б спадкоємців продати компанію.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+30
Ramo
Ramo
1 грудня 2025, 11:39
#
Відняти все і поділити.Шарикові невмирущі, навіть в Швейцарії.Вони не пропонують щось створювати,заробляти чи будувати, вони пропонують примітивні популістичні рішення , на кшталт, підняти податки на 50%!, бо «багаті».
+
0
Skeptik777
Skeptik777
1 грудня 2025, 14:29
#
На боротьбу зі зміною клімату? Тобто, Греті?
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
