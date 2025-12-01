Multi від Мінфін
1 грудня 2025, 10:15

Уряд визначив порядок компенсації майна підприємств, пошкодженого через війну: розкрито деталі

Уряд нарешті ухвалив постанову щодо надання часткової компенсації вартості майна суб'єктів господарювання, знищеного чи пошкодженого внаслідок збройної агресії росії, а також часткової компенсації страхових премій за договорами страхування від воєнних ризиків. Про це написав Голова Податкового комітету Данило Гетманцев.

Уряд нарешті ухвалив постанову щодо надання часткової компенсації вартості майна суб'єктів господарювання, знищеного чи пошкодженого внаслідок збройної агресії росії, а також часткової компенсації страхових премій за договорами страхування від воєнних ризиків.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

«Питання, на вирішенні якого я наполягав не перший рік. Нібито його можна вважати закритим, якби не декілька «але», — написав Гетманцев.

Перепони для ефективної роботи

По-перше, на програму, яка має стартувати з 1 січня, у проєкті бюджету закладено усього 1 млрд грн (як, до речі, і на гуманітарне розмінування). Крапля в морі, якщо станом на 1 січня 2025 року, за оцінкою RDNA4, пряма шкода сягнула $172 млрд. Як показує досвід того ж гуманітарного розмінування, нема достатнього фінансування — нема і результату.

По-друге, компенсація надаватиметься лише за майно, пошкоджене або знищене після 1 числа місяця, що настає за датою набрання чинності згаданою постановою Уряду. Ті, хто втратив майно раніше — поза дією цієї програми.

По-третє, гранична сума компенсації — 10 млн грн (при цьому не більше розміру прямого (реального) збитку). Не дуже багато, багатьом може не покрити збитки.

По-четверте, збір заявок на компенсацію припиняється, коли їх обсяг перевищить передбачений у бюджеті 1 млрд грн. Тобто якщо у перший день Нового року поступить усього 100 заявок на компенсацію по 10 млн грн (або 200 заявок на 5 млн грн), то на цьому програма буде поставлена на паузу.

По-п'яте, якщо підприємець мав нещастя отримати мікрогрант від держави на розвиток власного бізнесу, «ветеранський грант», отримував допомогу на релокацію, скористався грантом на створення чи розвиток підприємств переробної промисловості і його майно знищено, із суми компенсації вирахують суму отриманих раніше від держави коштів.

По-шосте, взагалі не мають подаватись на отримання компенсації ті, хто на момент подачі заявки мав на 1 число відповідного місяця податкову заборгованість. Чомусь ніхто в Уряді, який живе дуже відірвано від реалій життя у часи війни, не замислився над дуже простим питанням — на прифронтових територіях є ще й категорія тих, у кого раніше, попри складні умови роботи, податкового боргу не було, але він виник внаслідок руйнування виробництва, і просто не стало того доходу, з якого можна було сплатити податки? Де їм взяти кошти, якщо продати вже нічого, а банки кредит на погашення боргу не дадуть?

«Вишенька на торті»

І врешті «вишенька на торті» — «участь у програмі з компенсації за пошкодження / знищення майна здійснюється на платній основі. За участь у програмі з компенсації за пошкодження/знищення майна суб'єктом господарювання сплачується внесок у розмірі 0,5% загальної суми ймовірного збитку за пошкодження / знищення всього майна, заявленого до участі у програмі з компенсації за пошкодження / знищення майна».

«Нібито й небагато, але я б зазначену суму не привʼязував до вартості майна і замінив на фіксований платіж. Ну і традиційно — шалена купа всілякої бюрократії в процесі участі у програмі, яка у багатьох просто має відбити бажання влазити у цю всю історію. Яскравий приклад того, як реалізація може дискредитувати будь-яку гарну ідею», підсумував Гетманцев.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
