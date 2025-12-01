Уряд визначив порядок компенсації майна підприємств, пошкодженого через війну: розкрито деталі

Уряд нарешті ухвалив постанову щодо надання часткової компенсації вартості майна суб'єктів господарювання, знищеного чи пошкодженого внаслідок збройної агресії росії, а також часткової компенсації страхових премій за договорами страхування від воєнних ризиків. Про це написав Голова Податкового комітету Данило Гетманцев .

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

«Питання, на вирішенні якого я наполягав не перший рік. Нібито його можна вважати закритим, якби не декілька «але», — написав Гетманцев.

Перепони для ефективної роботи

По-перше, на програму, яка має стартувати з 1 січня, у проєкті бюджету закладено усього 1 млрд грн (як, до речі, і на гуманітарне розмінування). Крапля в морі, якщо станом на 1 січня 2025 року, за оцінкою RDNA4, пряма шкода сягнула $172 млрд. Як показує досвід того ж гуманітарного розмінування, нема достатнього фінансування — нема і результату.

По-друге, компенсація надаватиметься лише за майно, пошкоджене або знищене після 1 числа місяця, що настає за датою набрання чинності згаданою постановою Уряду. Ті, хто втратив майно раніше — поза дією цієї програми.

По-третє, гранична сума компенсації — 10 млн грн (при цьому не більше розміру прямого (реального) збитку). Не дуже багато, багатьом може не покрити збитки.

По-четверте, збір заявок на компенсацію припиняється, коли їх обсяг перевищить передбачений у бюджеті 1 млрд грн. Тобто якщо у перший день Нового року поступить усього 100 заявок на компенсацію по 10 млн грн (або 200 заявок на 5 млн грн), то на цьому програма буде поставлена на паузу.

По-п'яте, якщо підприємець мав нещастя отримати мікрогрант від держави на розвиток власного бізнесу, «ветеранський грант», отримував допомогу на релокацію, скористався грантом на створення чи розвиток підприємств переробної промисловості і його майно знищено, із суми компенсації вирахують суму отриманих раніше від держави коштів.

По-шосте, взагалі не мають подаватись на отримання компенсації ті, хто на момент подачі заявки мав на 1 число відповідного місяця податкову заборгованість. Чомусь ніхто в Уряді, який живе дуже відірвано від реалій життя у часи війни, не замислився над дуже простим питанням — на прифронтових територіях є ще й категорія тих, у кого раніше, попри складні умови роботи, податкового боргу не було, але він виник внаслідок руйнування виробництва, і просто не стало того доходу, з якого можна було сплатити податки? Де їм взяти кошти, якщо продати вже нічого, а банки кредит на погашення боргу не дадуть?

«Вишенька на торті»

І врешті «вишенька на торті» — «участь у програмі з компенсації за пошкодження / знищення майна здійснюється на платній основі. За участь у програмі з компенсації за пошкодження/знищення майна суб'єктом господарювання сплачується внесок у розмірі 0,5% загальної суми ймовірного збитку за пошкодження / знищення всього майна, заявленого до участі у програмі з компенсації за пошкодження / знищення майна».

«Нібито й небагато, але я б зазначену суму не привʼязував до вартості майна і замінив на фіксований платіж. Ну і традиційно — шалена купа всілякої бюрократії в процесі участі у програмі, яка у багатьох просто має відбити бажання влазити у цю всю історію. Яскравий приклад того, як реалізація може дискредитувати будь-яку гарну ідею», підсумував Гетманцев.