Втеча капіталу з Лондона: ще один фінансист залишає Британію перед підвищенням податків

Велика Британія продовжує втрачати впливових фінансистів на тлі змін у податковій політиці нового лейбористського уряду. Джеймс Броклбенк, співголова глобального виконавчого комітету гіганта прямих інвестицій Advent International, вирішив змінити своє місце проживання, переїхавши з Лондона до Люксембургу. Про це стало відомо всього за два дні до презентації нового бюджету країни, який передбачає посилення фіскального тиску на заможних осіб. Про це повідомляє Financial Times.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Тенденція на виїзд мільйонерів

Броклбенк, який відповідає за європейський напрямок Advent і відомий гучною угодою з купівлі британського оборонного постачальника Cobham у 2019 році, приєднався до когорти відомих інвесторів, які залишають Туманний Альбіон.

Раніше через несприятливі зміни у податковому кодексі з країни виїхали:

Нік Сторонський, співзасновник фінтех-компанії Revolut;

Лакшмі Міттал, сталевий магнат-мільярдер;

Нассеф Савіріс, єгипетський промисловець;

Бертран Кост, керівник сімейного офісу нафтової династії Шлюмберже.

Офіційна позиція та реальні мотиви

У своєму внутрішньому листі до співробітників Броклбенк пояснив переїзд стратегічними цілями компанії, уникаючи прямих згадок про податки.

«Я переміщу свій центр тяжіння до континентальної Європи, і моя увага буде зосереджена на наданні посиленої практичної підтримки нашим місцевим командам у всьому регіоні, а також у Великій Британії», — зазначив він у зверненні.

Він також додав, що Люксембург став «природним вибором» через своє розташування в серці Європи та важливість для структурування фондів Advent.

Податковий зашморг Рейчел Рівз

Рішення про переїзд ухвалено напередодні оголошення бюджету канцлеркою казначейства Рейчел Рівз. Уряд намагається наповнити казну, підвищуючи податки, але це провокує відтік капіталу.