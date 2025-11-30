Multi від Мінфін
30 листопада 2025, 13:08

Nasdaq форсує запуск токенізованих акцій

Одна з найбільших фондових бірж світу, американська Nasdaq, визначила своїм пріоритетом отримання дозволу від Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) на торгівлю токенізованими версіями акцій. Біржа налаштована на активну співпрацю з регулятором, щоб якнайшвидше впровадити інноваційний інструмент на ринок. Про це повідомляє Cointelegraph 30 листопада.

Одна з найбільших фондових бірж світу, американська Nasdaq, визначила своїм пріоритетом отримання дозволу від Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) на торгівлю токенізованими версіями акцій.

Діалог з SEC та швидкість

Метт Саварезе, керівник стратегії цифрових активів Nasdaq, підтвердив серйозність намірів біржі. Відповідаючи на запитання, чи може SEC схвалити пропозицію ще цього року, він зазначив, що компанія робить усе можливе для прискорення процесу.

«Ми просто будемо рухатися так швидко, як тільки зможемо», — заявив Саварезе в інтерв'ю CNBC.

За його словами, зараз біржа зосереджена на аналізі публічних коментарів та підготовці відповідей на запити регулятора.

Еволюція, а не революція

Пропозиція передбачає дозвіл інвесторам купувати та продавати токени акцій — цифрові відображення часток у публічних компаніях — безпосередньо на біржі. Саварезе підкреслив, що мета біржі — не зруйнувати існуючий порядок, а модернізувати його.

«Ми не прагнемо перевернути систему; ми хочемо, щоб усі приєдналися до цього процесу і зробили токенізацію більш масовою. Ми хочемо зробити це відповідальним способом, очолюваним інвесторами, в першу чергу за правилами самої SEC», — пояснив він.

Він також нагадав, що Nasdaq історично є новатором, адже саме ця біржа свого часу першою перевела ринки з паперової торгівлі на електронні системи.

Думки ринку: від ейфорії до скепсису

Тема токенізації активів стала однією з найобговорюваніших у криптоіндустрії цього року. Влад Тенєв, CEO платформи Robinhood, ще у жовтні прогнозував, що токенізація «врешті-решт з'їсть всю фінансову систему». А Майк Новограц, голова Galaxy Digital повідомив, що його компанія стала першою фірмою з лістингу Nasdaq, яка токенізувала свій капітал на блокчейні Solana.

Проте є й скептики. Роб Хадік, партнер венчурної фірми Dragonfly, вважає, що хоча токенізовані акції принесуть користь традиційним ринкам, для криптоіндустрії ефект може бути неоднозначним. На його думку, якщо для цього використовуватимуться мережі другого рівня (L2), це може створити «витік» вартості, яка не повертатиметься в екосистему Ethereum або ширший крипторинок так, як на це сподіваються ентузіасти.

Що таке токенізовані акції

Токенізована акція — це цифровий токен на блокчейні, вартість якого прив'язана до вартості реальної акції компанії (наприклад, Apple чи Tesla).

Головні переваги такої технології:

  • Торгівля 24/7: На відміну від звичайної біржі, яка працює лише в будні з 9:30 до 16:00, блокчейн працює цілодобово.
  • Дробове володіння: Можна купити не цілу акцію, яка може коштувати дорого, а її частину (наприклад, 0,01 акції).
  • Миттєві розрахунки: Замість стандартного для банків режиму T+2 (коли гроші йдуть два дні), угоди на блокчейні закриваються майже миттєво (Т+0).
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
