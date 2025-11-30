Біткоїн-ETF стали найприбутковішим продуктом BlackRock

Біржові фонди (ETF), орієнтовані на біткоїн, стали головним джерелом доходу для фінансового гіганта BlackRock, випередивши сотні традиційних інвестиційних інструментів. Цей успіх став несподіванкою навіть для керівництва компанії, яка управляє активами на суму понад 13 трильйонів доларів . Про це повідомляє CoinDesk.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Феноменальний успіх IBIT

Кріштіану Кастро, директор з розвитку бізнесу BlackRock у Бразилії, назвав результати «великим сюрпризом». Це твердження має вагу, адже в арсеналі BlackRock налічується понад 1400 різних ETF по всьому світу.

Флагманський продукт компанії — спотовий біткоїн-ETF під тікером IBIT, запущений у США в січні 2024 року, встановив історичний рекорд. Йому знадобився лише 341 день, щоб акумулювати активів на 70 мільярдів доларів. Жоден інший фонд в історії не зростав такими темпами.

«Коли ми запускалися, ми були оптимістами, але ми не очікували такого масштабу», — зізнався Кастро на конференції в Сан-Паулу.

Загалом обсяг коштів у біткоїн-фондах компанії (включно з американським IBIT та бразильським IBIT39) наближається до позначки 100 мільярдів доларів.

Мільйони на комісіях та контроль над ринком

Популярність фонду конвертується у реальні прибутки для компанії. За оцінками, лише IBIT станом на жовтень 2025 року згенерував близько 245 мільйонів доларів щорічних комісійних зборів.

Вплив BlackRock на ринок криптовалют стає дедалі відчутнішим:

Фонд IBIT зараз утримує понад 3% від усієї світової пропозиції біткоїна.

Сама компанія BlackRock вірить у свій продукт: її внутрішній фонд Strategic Income Opportunities Portfolio нещодавно збільшив свою частку в IBIT на 14%.

Кастро також прокоментував відтік коштів з фондів під час коливань ціни, назвавши це нормальним явищем. За його словами, роздрібні інвестори схильні реагувати на падіння цін, а ETF — це ліквідний інструмент, створений саме для управління потоками капіталу.