Крістін Лагард назвала поточні ставки ЄЦБ ідеальними та попередила про ризики з боку США

Європейський центральний банк наразі перебуває у комфортній позиції, а вартість запозичень в єврозоні досягла оптимального рівня. Про це заявила президентка ЄЦБ Крістін Лагард в інтерв'ю словацькому телеканалу JOJ24, передає Bloomberg.

Ставки та інфляція: місія виконана?

Лагард висловила впевненість у правильності монетарної політики, яку проводить банк останнім часом.

«Процентні ставки, на яких ми зупинилися на останніх засіданнях, на мій погляд, встановлені правильно. Я продовжую говорити, що ми перебуваємо в хорошій позиції з огляду на інфляційний цикл, який нам вдалося взяти під контроль», — наголосила очільниця ЄЦБ.

Вона зазначила, що спектр ризиків для інфляції звузився. Проте загроза зростання цін не зникла повністю. Головним фактором невизначеності Лагард назвала зовнішню політику США: якщо Вашингтон підвищить тарифи або виникнуть нові збої в ланцюгах постачання, інфляційний тиск може повернутися.

Економіка дивує стійкістю

Попри побоювання аналітиків, економіка єврозони демонструє кращі результати, ніж очікувалося.

Прогноз зростання: На початку 2025 року очікується ріст на рівні 0,9%, який прискориться до 1,2% у вересні.

Оптимістичний сценарій: Лагард не виключає, що до кінця року показники будуть ще вищими.

Щодо економічних труднощів Німеччини та бюджетних суперечок у Франції, президентка ЄЦБ зберігає «непохитний оптимізм», дотримуючись філософії «склянки, яка наполовину повна».

«У світі, що трансформується, необхідно діяти швидко, залишатися проникливим, але також зберігати оптимізм», — підсумувала Лагард.

Про які ставки йдеться

На момент заяви (листопад 2025 року), ключова ставка за депозитами ЄЦБ становить 2,00%. Економісти називають цей рівень близьким до «нейтрального». Це такий стан, коли вартість грошей вже не є «обмежувальною» (не душить економіку високими відсотками), але й не є надмірно «стимулюючою» (не розганяє інфляцію дешевими кредитами). Заява Лагард про те, що ставки «встановлені правильно», фактично є сигналом ринку: цикл зниження ставок, який тривав протягом 2024−2025 років, ймовірно, бере паузу. Регулятор не планує робити гроші ще дешевшими найближчим часом, якщо тільки економіка не почне різко гальмувати.