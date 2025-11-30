Уряд перекроїв бюджет: гроші забирають в електронного нагляду і віддають архівам та чиновникам

Кабінет Міністрів України вніс точкові зміни до державного бюджету на 2025 рік, перерозподіливши видатки між різними програмами. Головні зміни стосуються фінансування Міністерства юстиції, Нацкомісії з цінних паперів та Міністерства економіки. Рішення передбачає перекидання коштів з одних статей на інші без збільшення загального дефіциту бюджету. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Мін'юст: менше на «електронні браслети», більше на архіви

Найпомітніша зміна стосується Міністерства юстиції. Уряд вирішив скоротити фінансування програми електронного контролю за засудженими та підозрюваними.

Зокрема, 27 мільйонів гривень забирають з інвестиційного проєкту «Електронний засіб контролю і нагляду». Ці кошти не зникають, а перенаправляються на іншу мету — забезпечення діяльності архівних установ.

Також уряд затвердив порядок використання коштів для масштабної реконструкції центральних державних архівів у Солом'янському районі Києва. Проєкт передбачає:

Будівництво нових корпусів.

Зведення трансформаторної підстанції.

Спорудження підземного сховища з надбудовою читальної зали.

Кадрові та технічні витрати регуляторів

Окрім Мін'юсту, зміни торкнулися фінансування економічного блоку та регулятора фондового ринку. В обох випадках йдеться про переведення коштів з категорії «видатки споживання» (зарплати, комунальні послуги, поточні витрати) у категорію «видатки розвитку» (закупівля обладнання, капітальний ремонт, модернізація).

НКЦПФР (Нацкомісія з цінних паперів): перерозподілено 798,4 тис. гривень в межах програми управління у сфері фондового ринку.

Міністерство економіки: перерозподілено 2,66 млн гривень в межах програми керівництва у сфері економіки.

Фактично, ці відомства отримали дозвіл витратити зекономлені на поточному утриманні кошти на оновлення своєї матеріально-технічної бази.