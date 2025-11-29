НБУ має посилити гнучкість валютного курсу — МВФ

Представники Міжнародного валютного фонду (МВФ) та українська влада досягли домовленості на рівні персоналу щодо нової програми розширеного фінансування (EFF). Угода розрахована на 48 місяців і відкриває доступ до кредитування на суму 8,1 мільярда доларів . Ключовою умовою для отримання коштів та стабілізації економіки Фонд називає посилення гнучкості валютного курсу з боку Національного банку. Про це повідомляє пресслужба МВФ.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Курс як «амортизатор» для економіки

Попри те, що війна продовжує завдавати важких ударів по людях та економіці, українська влада демонструє рішучість у збереженні макроекономічної стабільності. Однак для подальшої підтримки МВФ висуває чіткі вимоги до валютної політики.

У Фонді наголошують, що Національний банк України (НБУ) повинен відійти від жорсткого утримання курсу і дозволити гривні більше реагувати на ринкові реалії.

«Національний банк України продовжує реалізовувати монетарну політику для досягнення цілей збереження макроекономічної стабільності та забезпечення стійкої дезінфляції. НБУ зобов'язується знижувати інфляцію до цілі 5 відсотків протягом свого трирічного горизонту політики, дозволяючи при цьому більшу гнучкість обмінного курсу для пристосування до фундаментальних показників та посилюючи роль обмінного курсу як поглинача шоків, тим самим також допомагаючи зберегти адекватні валютні резерви центробанку».

Тобто, курс має стати своєрідною «подушкою безпеки», яка поглинатиме економічні шоки, замість того щоб НБУ витрачав дорогоцінні валютні резерви на штучне утримання курсу на одному рівні.

Реформи та боротьба з корупцією

Окрім монетарних питань, угода передбачає зобов'язання України щодо структурних реформ. Влада пообіцяла:

вирішити проблему неформальної (тіньової) економіки;

посилити боротьбу з корупцією;

покращити управління в державному секторі, зокрема на держпідприємствах.

Ці кроки необхідні для відновлення боргової стійкості країни та її платоспроможності на зовнішніх ринках.