НБУ збільшив обсяги валютних інтервенцій

Нацбанк збільшив валютні інтервенції на цьому тижні. Регулятор купив $1 млн й продав $963 млн в еквіваленті протягом 24−28 листопада. Про це свідчать дані на сайті НБУ .

Тижнем раніше Нацбанк взагалі не купував валюту, а продаж становив $647 млн.

З початку року НБУ купив понад $41 млн валюти й продав понад $31 млрд.

Така велика різниця пояснюється структурним дефіцитом валюти на ринку, який зберігається в умовах війни.

Попит на іноземну валюту з боку імпортерів та населення суттєво перевищує пропозицію від експортерів. Аби збалансувати цю ситуацію та уникнути різких стрибків курсу, Нацбанк регулярно виходить на ринок із продажем долара, використовуючи міжнародні резерви.

Серед ключових факторів зростання обсягів продажу валюти цього тижня (майже $1 млрд) можна виділити: