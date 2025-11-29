Ціни на какао різко зросли на тлі прогнозів щодо врожаю

Світові ціни на какао-боби продемонстрували стрімке зростання, підскочивши більш ніж на 8% під час п'ятничних торгів. Причиною такого ралі стало несподіване рішення Міжнародної організації з какао (ICCO) суттєво погіршити прогноз щодо надлишку сировини у поточному сезоні, що змусило трейдерів екстрено змінювати свої стратегії. Про це повідомляє Barchart.

Кардинальний перегляд цифр

У четвер ICCO оприлюднила свій щоквартальний бюлетень, який став холодним душем для ринку. Організація різко знизила оцінку глобального профіциту (надлишку) какао на сезон 2024/2025:

Новий прогноз: профіцит складе лише 49 000 тонн.

Попередній прогноз: очікувався надлишок у 142 000 тонн.

Також було переглянуто загальний прогноз виробництва: очікується, що світ отримає 4,698 млн тонн бобів замість раніше прогнозованих 4,84 млн тонн.

Ці новини миттєво відобразилися на котируваннях: березневі ф'ючерси в Нью-Йорку закрилися зростанням на 8,07%, а лондонські контракти додали у вартості 4,34%.

Паніка серед спекулянтів та слабкий долар

Стрибок цін посилився технічними факторами. Хедж-фонди тримали рекордну за чотири роки кількість ставок на падіння ціни (коротких позицій). Коли вийшла новина про скорочення врожаю, вони були змушені масово викуповувати контракти, щоб зафіксувати збитки, що ще більше розігнало ціну.

Додаткову підтримку «бикам» (покупцям) надав слабкий долар, який впав до півторатижневого мінімуму. Оскільки сировина торгується в доларах, його здешевлення робить какао доступнішим для іноземних покупців. Також на ринок тисне скорочення запасів у портах США до 8,5-місячного мінімуму.