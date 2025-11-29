Multi від Мінфін
29 листопада 2025, 10:05

В Німеччині затвердили бюджет із гігантським боргом на $208 млрд, поки інфляція б'є рекорди

У п'ятницю Бундестаг ухвалив державний бюджет на 2026 рік, який передбачає залучення понад 180 мільярдів євро (близько 208 млрд доларів) нових боргів для порятунку економіки, що стагнує. Водночас країна отримала тривожний макроекономічний сигнал: інфляція в листопаді несподівано прискорилася до максимуму за останні дев'ять місяців. Про це повідомляють Investing.com та Bloomberg.

У п'ятницю Бундестаг ухвалив державний бюджет на 2026 рік, який передбачає залучення понад 180 мільярдів євро (близько 208 млрд доларів) нових боргів для порятунку економіки, що стагнує.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Рекордні позики та допомога Україні

Затверджений рівень запозичень є другим за величиною в новітній історії Німеччини, поступаючись лише показникам пандемічного 2021 року (тоді було залучено 215 млрд євро). Такий крок є вимушеним: найбільша економіка Європи скорочується вже два роки поспіль, і уряд намагається «залити» кризу грошима.

Ключові параметри бюджету-2026:

  • Загальні витрати: 524,5 млрд євро.
  • Інвестиції: З урахуванням спеціальних фондів загальний обсяг інвестицій сягне 126,7 млрд євро. Це на 10% більше, ніж у 2025 році.
  • Оборона та Україна: Бюджет зберігає значні витрати на оборону та передбачає збільшення допомоги Україні на 3 млрд євро.

Як обійти «боргове гальмо»

Німеччина має суворі бюджетні правила, відомі як «боргове гальмо», які обмежують державні запозичення на рівні 0,35% від ВВП. Щоб легально взяти в борг 208 мільярдів доларів, уряд використав спеціальні механізми:

  • Спеціальний інфраструктурний фонд обсягом 500 млрд євро.
  • Винятки з правил для витрат на оборону, затверджені в березні.
  • Саме ці інструменти, які формально виведені з-під дії «боргового гальма», дозволяють Берліну нарощувати витрати.

Інфляційний сюрприз перед засіданням ЄЦБ

Поки уряд планує витрати, ціни в магазинах знову поповзли вгору. У листопаді рівень інфляції в Німеччині зріс до 2,6% (порівняно з 2,3% у жовтні). Економісти очікували меншого зростання — до 2,4%.

Основними драйверами інфляції стали зростання цін на пальне та подорожчання туристичних путівок. Водночас ціни на продукти харчування дещо стримували загальний ріст.

Ця статистика є важливою перед фінальним засіданням Європейського центрального банку (ЄЦБ) цього року, яке відбудеться через три тижні. Хоча головний економіст ЄЦБ Філіп Лейн запевняє, що регулятор почувається впевнено і не планує різких змін ставок, настрої споживачів погіршуються. Очікування німців щодо інфляції на наступні 12 місяців зросли до 2,8%.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
