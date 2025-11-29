Multi від Мінфін
29 листопада 2025, 9:00

Срібло пробило історичний максимум у $56: дефіцит у Китаї та фактор Трампа розганяють ціни

Ціни на срібло встановили новий рекорд, подолавши позначку у 56 доларів за унцію. Це ралі підігрівається поєднанням критичного дефіциту фізичного металу та очікуваннями агресивного зниження ставок у США. Ринки роблять ставку на те, що нова адміністрація Білого дому поверне еру «дешевих грошей».

Ціни на срібло встановили новий рекорд, подолавши позначку у 56 доларів за унцію.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«Китайський пилосос» та порожні склади

Одним із головних драйверів зростання стала ситуація в Китаї. Запаси срібла в Піднебесній впали до найнижчого рівня за останнє десятиліття. Причиною став так званий «supply squeeze» (стиснення пропозиції), який змусив трейдерів екстрено перекидати метал до Лондона — світового центру торгівлі дорогоцінними металами.

Статистика вражає: лише у жовтні експорт срібла з Китаю підскочив до історичного рекорду, перевищивши 660 тонн. Це свідчить про те, що фізичний попит на метал настільки високий, що локальні ринки не справляються, вимиваючи запаси.

Фактор ФРС: ринок чекає на «голуба»

Другий потужний фактор — очікування щодо дій Федеральної резервної системи (ФРС) США.

Ринок оцінює ймовірність третього зниження ставки вже у грудні в 85%.

До кінця 2026 року інвестори закладають у ціни ще три додаткові зниження.

Оптимізм підігрівається інсайдами з Вашингтона. Головним претендентом на посаду наступного голови ФРС називають Кевіна Хассетта, чинного директора Національної економічної ради. Хассетт відомий своєю прихильністю до низьких ставок, що повністю відповідає баченню президента Дональда Трампа. Його потенційне призначення ринок сприймає як сигнал до пом'якшення монетарної політики, що традиційно грає на руку дорогоцінним металам.

Автор:
Ярослав Голобородько
