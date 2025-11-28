Швейцарія відкладає автоматичний обмін податковими даними про криптовалюти до 2027 року

Швейцарія, яка відома своєю лояльністю до фінансових інновацій, вирішила відтермінувати практичне впровадження глобальних стандартів прозорості для ринку віртуальних активів. Хоча законодавча база для контролю за криптогаманцями запрацює вже з початку нового року, реальна передача даних іноземним податковим службам розпочнеться не раніше 2027 року. Про це повідомляється на сайті уряду.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Закон є, обміну немає

Федеральна рада Швейцарії та Державний секретаріат з міжнародних фінансів повідомили, що нові правила, відомі як CARF (Crypto-Asset Reporting Framework), будуть імплементовані в національне законодавство з 1 січня. Ці норми зобов'язують криптокомпанії звітувати про операції своїх клієнтів.

Однак влада вирішила відкласти фактичний запуск механізму автоматичного обміну цією інформацією з іншими країнами мінімум на рік. Це означає, що у 2026 році швейцарські криптоактиви іноземців все ще залишатимуться «невидимими» для податківців їхніх рідних країн.

Чому виникла затримка

Причиною відстрочки стала зупинка переговорів щодо визначення списку країн-партнерів. Податковий комітет швейцарського уряду призупинив дискусії про те, з якими саме державами Швейцарія ділитиметься конфіденційними фінансовими даними. Поки цей список не буде затверджено парламентом, система не зможе функціонувати на міжнародному рівні.

У заяві уряду також уточнюється, що для місцевих криптокомпаній будуть запроваджені перехідні положення, які допоможуть їм адаптуватися до нових вимог звітності без зайвого стресу.

Глобальний розкол: хто «за», а хто «проти»

Система CARF була розроблена Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) у 2022 році як глобальна зброя проти ухилення від сплати податків через криптовалюти. На сьогодні 75 країн, включаючи Швейцарію, зобов'язалися впровадити ці стандарти протягом найближчих двох-чотирьох років.

Проте не всі держави поспішають відкривати свої фінансові кордони. До списку країн, які не підписали угоду і залишаються поза периметром обміну даними, увійшли:

Аргентина;

Сальвадор;

В'єтнам;

Індія.

Сполучені Штати наразі розглядають можливість приєднання до ініціативи. Білий дім вивчає пропозицію Податкової служби США (IRS), яка прагне посилити контроль за доходами американців, отриманими на закордонних криптобіржах.