Акції Google б'ють рекорди перекупленості

Акції технологічного гіганта Alphabet (материнська компанія Google) останніми місяцями демонструють настільки стрімке зростання, що термін «технічно перекуплені» вже не повною мірою описує ситуацію. Деякі індикатори свідчать про те, що акції досягли історично аномальних рівнів. Але чи означає це, що настав час продавати? Експерти заспокоюють: «перекупленість» — це не вирок, а часто ознака сили. Про це повідомляє MarketWatch 28 листопада.

Історична аномалія

Девід Моррісон, старший ринковий аналітик Trade Nation, використовує індикатор MACD для оцінки тренду. Його висновок однозначний:

«Дивлячись на щоденні, тижневі та місячні MACD, Alphabet надзвичайно перекуплений відносно історії. MACD ніколи раніше не були такими високими — навіть близько».

Інший спосіб оцінити «перегрів» — порівняти ціну з 200-денною ковзною середньою (довгостроковий тренд). У вівторок акції Alphabet закрилися на 61,2% вище за цю лінію. Це найвищий показник з далекого 2005 року. Для порівняння: зазвичай акції торгуються лише на 8,5% вище середнього значення.

Чому це не сигнал до продажу

На Уолл-стріт є приказка: «Перекуплений не означає кінець». Моррісон пояснює, що такі високі показники свідчать про те, що імпульс зростання є надзвичайно потужним.

Історія підтверджує цю тезу. У 2005 році, коли спостерігалася схожа ситуація, акції не обвалилися. Протягом трьох місяців вони тупцювали на місці (консолідація), а через пів року зросли ще на 38%.

З липня 2025 року акції Alphabet злетіли на понад 72%, а індикатор RSI (Індекс відносної сили) перебував у зоні перекупленості (вище 70) протягом 47 торгових сесій із 92. Це говорить про те, що здатність активу залишатися «гарячим» так довго є ознакою його фундаментальної сили, а не слабкості.