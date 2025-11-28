Удвічі більше керівників банків прогнозують погіршення фінсектору в Україні — НБУ

Згідно з результатами Опитування про системні ризики фінансового сектору, проведеного Національним банком України (НБУ) у листопаді 2025 року, фінансовий сектор України загалом залишається стійким до значних викликів. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Проте оцінка поточного стану дещо погіршилася порівняно з попереднім півріччям. Найбільш помітною зміною стало зростання частки керівників, які очікують погіршення стану сектору в найближчі шість місяців — частка песимістів зросла удвічі з 15% у травні до 32% у листопаді.

Стійкість сектору до значних негативних подій оцінюється як середня або висока. Однак, вперше з 2022 року, окремі респонденти висловили думку про дуже низьку стійкість.

Головні джерела ризиків

Хоча війна з росією прогнозовано залишається основним джерелом системних ризиків, на друге місце серед найбільших загроз помітно піднявся ризик загального рівня корупції.

Крім того, до трійки основних ризиків потрапив фактор діяльності правоохоронних органів і судової системи.

Понад 60% керівників фінансових установ (зокрема 22 банки, 10 страховиків та 2 інвестиційні компанії) заявили, що їхня схильність до ризику (ризик-апетит) за останні шість місяців не змінилася, тоді як чверть респондентів повідомила про його підвищення.

Опитування

Опитування про системні ризики фінансового сектору вивчає сприйняття найбільшими банками та небанківськими фінансовими установами поточних і потенційних ризиків для фінансового сектору та проводиться Національним банком України двічі на рік. Його результати відображають оцінку топменеджерами фінансових установ стану фінансового сектору за минулі шість місяців та очікування на наступні пів року.

Опитування тривало з 6 до 21 листопада 2025 року за участю керівників 22 банків, 10 страховиків та двох інвестиційних компаній. Підсумкові результати не оцінювалися за розміром банку / компанії чи їхньої частки на ринку — всі відповіді рівноцінні.

«Представлені результати ґрунтуються на отриманих відповідях респондентів і можуть не збігатися з оцінкою ризиків фінансової системи, здійсненою Національним банком України», — йдеться у повідомленні регулятора.