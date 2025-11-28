«Національний кешбек»: Стали відомі дати виплат за вересень

Виплата коштів за програмою «Національний кешбек» за вересень відбудеться 29−30 листопада. Держава перерахує 3,8 млн українців сумарно понад 598 мільйонів гривень, накопичених за купівлю вітчизняних товарів. Про це повідомляє пресслужба Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства Андрій Телюпа назвав цю суму рекордною.

«Національний кешбек демонструє значний попит з боку приватних споживачів. Ми маємо 3,8 млн активних користувачів, які свідомо обирають українські товари, і майже 2 тисячі вітчизняних виробників, які вже долучилися до програми», — зазначив Телюпа.

Графік та розширення програми

Виплата за вересень відбувається з невеликою затримкою, спричиненою потребою перерозподілу коштів.

Жовтень: Виплата очікується у другій декаді грудня.

Листопад: Планово — наприкінці грудня.

Грудень: Планово — наприкінці лютого 2026 року (далі щомісяця в кінці наступного місяця за попередній).

У Міністерстві спростували інформацію про нібито згортання програми «Національний кешбек», наголосивши, що вона продовжить працювати й у 2026 році.

Зазначається, що у вересні українці придбали товарів місцевого виробництва, внесених до програми, на суму понад 5,9 млрд грн. До «Національного кешбеку» долучилися нові компанії, і загальна кількість виробників та продавців, що беруть участь, зросла до понад 1870.

Що дає програма

Програма повертає покупцеві 10% вартості товарів українського виробництва (це близько 400 тисяч позицій). Перевірити товари можна за допомогою сканера у застосунку «Дія» або на сайті «Зроблено в Україні».

Отримані кошти можна витратити на комунальні та поштові послуги, ліки, книги та благодійність. Незабаром користувачі зможуть також витрачати кешбек на харчові продукти українського виробництва (окрім підакцизних товарів).