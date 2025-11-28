Виплата коштів за програмою «Національний кешбек» за вересень відбудеться 29−30 листопада. Держава перерахує 3,8 млн українців сумарно понад 598 мільйонів гривень, накопичених за купівлю вітчизняних товарів. Про це повідомляє пресслужба Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.
«Національний кешбек»: Стали відомі дати виплат за вересень
Заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства Андрій Телюпа назвав цю суму рекордною.
«Національний кешбек демонструє значний попит з боку приватних споживачів. Ми маємо 3,8 млн активних користувачів, які свідомо обирають українські товари, і майже 2 тисячі вітчизняних виробників, які вже долучилися до програми», — зазначив Телюпа.
Графік та розширення програми
Виплата за вересень відбувається з невеликою затримкою, спричиненою потребою перерозподілу коштів.
- Жовтень: Виплата очікується у другій декаді грудня.
- Листопад: Планово — наприкінці грудня.
- Грудень: Планово — наприкінці лютого 2026 року (далі щомісяця в кінці наступного місяця за попередній).
У Міністерстві спростували інформацію про нібито згортання програми «Національний кешбек», наголосивши, що вона продовжить працювати й у 2026 році.
Зазначається, що у вересні українці придбали товарів місцевого виробництва, внесених до програми, на суму понад 5,9 млрд грн. До «Національного кешбеку» долучилися нові компанії, і загальна кількість виробників та продавців, що беруть участь, зросла до понад 1870.
Що дає програма
Програма повертає покупцеві 10% вартості товарів українського виробництва (це близько 400 тисяч позицій). Перевірити товари можна за допомогою сканера у застосунку «Дія» або на сайті «Зроблено в Україні».
Отримані кошти можна витратити на комунальні та поштові послуги, ліки, книги та благодійність. Незабаром користувачі зможуть також витрачати кешбек на харчові продукти українського виробництва (окрім підакцизних товарів).
