Національний банк України встановив на 1 грудня 2025 року офіційний курс гривні на рівні 42,2660 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс долара на 7 копійок.
28 листопада 2025, 15:47
НБУ встановив курси валют на перший день зими: долар подорожчав на 7 копійок
Офіційні курси
1 долар США — 42,26 грн (42,19 грн станом на 28 листопада);
1 євро — 48,89 грн (48,87 грн станом на 28 листопада).
Нагадаємо
На цьому тижні, 26 листопада, офіційний курс гривні досяг нового історичного максимуму — 42,4015 грн/$.
Джерело: Мінфін
