Національний банк України встановив на 28 листопада 2025 року офіційний курс гривні на рівні 42,1928 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс долара на 10 копійок.
27 листопада 2025, 16:01
НБУ встановив курси валют на п'ятницю: долар подешевшав на 10 копійок
► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Офіційні курси
1 долар США — 42,19 грн (42,29 грн станом на 27 листопада);
1 євро — 48,87 грн (48,94 грн станом на 27 листопада).
Нагадаємо
На цьому тижні, 26 листопада, офіційний курс гривні досяг нового історичного максимуму — 42,4015 грн/$.
Підключайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 10 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі