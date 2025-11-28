В Китаї попереджають про «бульбашку» на ринку гуманоїдних роботів

Пекін висловив рідкісне для себе публічне занепокоєння станом справ у одній із ключових технологічних галузей. Національна комісія з розвитку і реформ КНР (NDRC) — найвпливовіший орган економічного планування країни — попередила про високий ризик перегріву та утворення «фінансової бульбашки» в індустрії людиноподібних роботів. Про це повідомляє Bloomberg.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Атака клонів: 150 компаній роблять одне й те саме

Головна претензія регулятора полягає у безконтрольному розмноженні однотипних проєктів. За даними комісії, зараз у Китаї понад 150 компаній займаються розробкою гуманоїдних роботів, створюючи продукти, які мало чим відрізняються один від одного.

Лі Чао, речниця відомства, заявила, що країна повинна запобігти «повені» низькоякісних розробок, яка може захлеснути ринок і витіснити реальні наукові дослідження та інновації.

«Передові галузі промисловості давно борються з проблемою балансування між швидкістю зростання та ризиком виникнення бульбашок — проблема, з якою зараз стикається і сектор роботів-гуманоїдів», — зазначила Лі Чао.

Привид минулих помилок

Занепокоєння Пекіна не безпідставне. Китайська економіка вже переживала подібні сценарії, коли надмірні інвестиції призводили до краху цілих секторів — від сервісів байкшерингу (прокату велосипедів) до виробництва напівпровідників. У тих випадках масове банкрутство дрібних гравців призводило до величезних втрат капіталу.

Цікаво, що ринок сприйняв попередження влади як сигнал до майбутньої «чистки» та консолідації галузі, де виживуть лише найсильніші. На цьому тлі акції лідера індустрії, компанії UBTech Robotics, підскочили більш ніж на 4%.

Від танців на гала-концерті до стратегії Сі Цзіньпіна

Бум у цій сфері розпочався після того, як роботи-гуманоїди компанії Unitree вразили глядачів своїм танцем на новорічному гала-концерті. Згодом правляча Компартія внесла цю індустрію до переліку шести нових драйверів економічного зростання до 2030 року.

Ажіотаж підігрівається і в соціальних мережах, де вірусними стають відео з роботами від стартапів AgiBot та Galbot, які бігають марафони, займаються кікбоксингом та варять каву. Це призвело до того, що індекс Solactive China Humanoid Robotics (відстежує акції робототехнічних компаній) зріс майже на 30% цього року.

За прогнозами Citigroup, до 2050 року обсяг цього ринку може сягнути фантастичних 7 трильйонів доларів. Однак до масового впровадження роботів у побут ще далеко.