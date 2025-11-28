Multi від Мінфін
28 листопада 2025, 14:24

Біржа CME зупинила торги ф'ючерсами через перегрів серверів

Скорочений торговий день у США, який традиційно припадає на «Чорну п'ятницю», розпочався з масштабних технічних проблем. Найбільший у світі оператор ринку деривативів, група CME Group, була змушена екстрено призупинити торгівлю ф'ючерсами на ключові індекси та сировинні товари. Причиною колапсу стала несправність системи охолодження у центрах обробки даних. Про це повідомляє MarketWatch 28 листопада.

Скорочений торговий день у США, який традиційно припадає на «Чорну п'ятницю», розпочався з масштабних технічних проблем.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Технічний колапс замість торгів

Біржа офіційно підтвердила, що проблема виникла на боці їхнього партнера — провайдера дата-центрів CyrusOne.

«Через проблеми з охолодженням у центрах обробки даних CyrusOne наші ринки наразі зупинені. Служба підтримки працює над вирішенням проблеми в найкоротші терміни та повідомить клієнтів про деталі перед відкриттям, щойно вони стануть відомі», — йдеться у заяві CME.

Що саме «завмерло»

Збій паралізував оновлення котирувань на найважливіші світові фінансові інструменти. Активність на ринках припинилася ще з вечора четверга. Серед постраждалих активів:

  • Ф'ючерси на індекси Dow Jones, S&P 500 та Nasdaq-100.
  • Ф'ючерси на нафту та золото.
  • Валютна платформа EBS, яка також належить CME.

Варто зазначити, що CME Group керує не лише однойменною біржею, а й Нью-Йоркською товарною біржею (NYMEX) та Чиказькою торговою палатою (CBOT), що робить цей збій критичним для глобальної фінансової системи.

Ризики «тонкого ринку»

Інцидент стався у специфічний момент. Після святкування Дня подяки у четвер, п'ятничні торги на Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE) та Nasdaq мають скорочений графік і завершуються о 13:00.

Зазвичай у цей день обсяги торгів є низькими, оскільки багато трейдерів беруть вихідні. Однак поєднання низької ліквідності та технічного збою створює небезпечну суміш: навіть невеликі заявки в таких умовах можуть спричинити різкі стрибки цін (волатильність), коли система відновить роботу.

До моменту збою американський ринок демонстрував чудову динаміку. Індекси Dow Jones та S&P 500 завершили середу зростанням, показуючи найкращий тиждень до Дня подяки з 2012 року.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
