Ексдиректор Tesla розкрив секрет, як BYD та Маск знижують собівартість авто

Китайські виробники електромобілів використовують унікальну інженерну стратегію, яка дозволяє їм кардинально знижувати витрати на виробництво. Цей підхід настільки ефективний, що навіть Tesla активно його переймає. Про це розповів Джон Макніл, колишній президент Tesla з глобальних продажів, в інтерв'ю Business Insider.

Що відомо

Макніл, який працював у Tesla з 2015 по 2018 рік (у найскладніший період запуску Model 3). За його словами, Tesla постійно розбирає автомобілі конкурентів, щоб зрозуміти їхні інженерні рішення.

Одним із головних уроків, який американці засвоїли від китайських виробників, стало агресивне повторне використання одних і тих самих деталей у різних моделях. Це яскраво видно на прикладі бестселерів Model 3 та Model Y.

«Китайські інженери справді дисципліновані щодо повторного використання деталей під капотом, які клієнт не бачить, і таким чином вони економлять купу грошей», — зазначив Макніл.

За даними самої Tesla, Model Y та Model 3 мають близько 75% спільних комплектуючих, що значно спростило масштабування виробництва.

Феномен BYD: однакові деталі для всіх машин

Макніл навів приклад китайського автогіганта BYD, який вивів цю тактику на новий рівень. Під час недавнього розбирання авто BYD інженери General Motors були вражені рівнем уніфікації.

«Якщо ви розберете всі моделі BYD — у них однаковий мотор склоочисника, однаковий тепловий насос, однакові патрубки. Іншими словами, там немає окремої команди, яка розробляє конкретну модель і діє сама по собі», — пояснив експерт.

Макніл назвав цей підхід «суперрозумним», адже такі компоненти, як двигун двірників, ніяк не впливають на досвід водія, але їх уніфікація економить мільярди.

Натомість традиційні автовиробники часто грішать зайвою складністю. За словами Макніла, Toyota використовує абсолютно різні теплові насоси та механізми сидінь для кожної моделі: «Нутрощі Corolla майже повністю відрізняються від Camry».