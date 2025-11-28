ЄС дав «зелене світло» першій блокчейн-платформі для торгівлі акціями на базі Avalanche

Компанія Securitize отримала повний дозвіл від іспанського регулятора CNMV на запуск першої в Європейському Союзі торгової та розрахункової системи, що працює на базі блокчейну. Технологічним фундаментом для цього амбітного проєкту обрано блокчейн Avalanche, а перші операції заплановані на початок 2026 року. Про це повідомляє Cryptonews.

Міст між США та Європою

Це рішення робить Securitize унікальним гравцем на світовій арені. Відтепер це єдина компанія у світі, яка має ліцензії на управління інфраструктурою цифрових цінних паперів одночасно в Сполучених Штатах та Європейському Союзі. Фактично, створюється прямий міст між двома найбільшими ринками капіталу планети.

Шлях до цього дозволу тривав чотири роки і вимагав узгодження з ключовими фінансовими інституціями, включаючи Банк Іспанії та Європейський центральний банк.

«Токенізація світу означає усунення кордонів, які історично фрагментували світові ринки капіталу. Статус єдиної фірми, яка має ліцензію на управління регульованою інфраструктурою цифрових цінних паперів як у США, так і в ЄС, ставить нас в унікальне становище для з'єднання емітентів та інвесторів на двох найбільших фінансових ринках світу», — заявив генеральний директор Securitize Карлос Домінго.

Що змінюється: єдина платформа для всього ЄС

Нова система працюватиме в рамках пілотного режиму ЄС для технології розподіленого реєстру (DLT Pilot Regime). Це своєрідна «регуляторна пісочниця», яка дозволяє тестувати новітні технології на реальних фінансових ринках.

Ключова інновація полягає в об'єднанні двох функцій, які в традиційних фінансах зазвичай розділені:

Торговий майданчик (де купують і продають).

Депозитарій (де обліковують права власності та проводять розрахунки).

Тепер це буде єдина цифрова платформа. Ліцензія, отримана в Іспанії, діє на території всіх 27 країн-членів ЄС, включаючи Німеччину, Францію та Італію. Це дозволить токенізованим акціям та облігаціям вільно торгуватися по всій Європі.

Чому обрали Avalanche

Вибір блокчейну Avalanche (AVAX) зумовлений його технічними характеристиками, які критично важливі для інституційних інвесторів: миттєве завершення транзакцій та відповідність вимогам комплаєнсу. Раніше такі гіганти, як J.P. Morgan, KKR та Apollo, вже використовували цю мережу для запуску своїх токенізованих фондів.

Ринок миттєво відреагував на новину: токен AVAX підскочив на 6,74% до $14,95.

