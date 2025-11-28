Multi від Мінфін
28 листопада 2025, 12:54

У Єврокомісії закликають G7 прискорити виділення кредиту на $50 мільярдів для України

Європейська Комісія закликає країни «Великої сімки» (G7) прискорити виплати кредиту на суму $50 мільярдів для України, щоб запобігти гострому фінансовому дефіциту Києва на початку наступного року. Про це заявив єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс в інтерв'ю Euractiv.

У Єврокомісії закликають G7 прискорити виділення кредиту на $50 мільярдів для України
Фото: Валдіс Домбровскіс

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Він зазначив, що союзники мають перенести виплати своєї частки кредиту G7, який був погоджений у червні минулого року, на початок 2026 року.

«Ми ведемо переговори з іншими міжнародними донорами, щоб з’ясувати, чи можуть вони надати підтримку вже на початку року», — сказав Домбровскіс. Він уточнив, що йдеться про США, Канаду, Японію та Велику Британію.

За оцінками, Україні загрожує бюджетний дефіцит у розмірі $12 мільярдів (10 мільярдів євро) вже у першому кварталі наступного року.

«Застряглий» кредит G7

ЄС вже виплатив свою частку кредиту G7, яка становить 18,1 млрд євро. Проте близько 14 млрд євро із загального пакета, які мають надійти від США, Канади, Японії та Великої Британії, ще не були виплачені.

Перешкоди на шляху «репараційного кредиту»

Заклик Домбровскіса прозвучав на тлі боротьби ЄС за погодження окремого, значно більшого «репараційного кредиту» на суму 185 млрд євро, який передбачає використання коштів, отриманих від заморожених суверенних активів росії, що зберігаються у кліринговому центрі Euroclear (Брюссель).

Позиція Бельгії: Зусилля ЄС наштовхнулися на серйозну перешкоду з боку Бельгії. Прем'єр-міністр Барт Де Вевер різко розкритикував план, вимагаючи, щоб:

  • Юридичні та фінансові ризики плану були розподілені між усіма країнами ЄС.
  • Інші країни ЄС також використовували російські активи, що знаходяться під їхньою юрисдикцією.

«На цьому етапі… зрозуміло, що Бельгія досі не погодилася прийняти цю концепцію», — визнав Домбровскіс.

Через це ЄС може знадобитися окреме «перехідне» рішення для тимчасового покриття фінансового дефіциту України до того часу, поки не буде досягнуто згоди щодо «репараційного кредиту».

«Нам потрібно рухатися вперед, оскільки фінансові потреби України не тільки значні, але й невідкладні. Ми не можемо нескінченно обговорювати наші варіанти», — підсумував єврокомісар.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
+30
Kharakternyk
Kharakternyk
28 листопада 2025, 13:15
#
Єврокомісія все переживає, щоб війна, не дай Бог, не закінчилась.
