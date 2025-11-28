АМКУ оштрафував три компанії на майже 27 мільйонів за змову на оборонних закупівлях

Антимонопольний комітет України (АМКУ) ухвалив рішення про накладення штрафів на загальну суму 26 867 392 грн на три компанії за антиконкурентні узгоджені дії. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Порушення було скоєно під час торгів, які проводило державне підприємство Міністерства оборони України «Державний оператор тилу».

Антимонопольний комітет України (АМКУ) встановив, що антиконкурентні узгоджені дії вчинили такі суб'єкти господарювання:

ТОВ «Колтрейн»

ТОВ «Бізнеском ЛТД»

ТОВ «Пролог Сервіс»

Усунення конкуренції

Комітет довів, що ці компанії попередньо узгодили умови своєї участі в закупівлях, проведених державним підприємством «Державний оператор тилу» Міністерства оборони. Така змова призвела до усунення реальної конкуренції між ними та спотворення результатів торгів.

Предметом закупівель, які були скомпрометовані змовою, були:

Чохли для фляг польових

Сумки-підсумки бойові

Очікувана вартість цих закупівель перевищувала 150 мільйонів гривень.